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Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа 

Lenta.ru + ещё 14 12 часов назад
Фото: pixabay
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Фонд «Историческая память»
В фонде рассказали, что раньше в распоряжении историков были только немецкие варианты этого документа. Договор будет опубликован в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала», где ученые подробно разберут, почему борьба против стран нацистского блока в 1939 году не увенчалась успехом.
Также фонд опубликовал секретный дополнительный протокол к договору, в котором страны договорились о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с протоколом в зону интересов СССР входят страны Прибалтики, а также Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии.
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