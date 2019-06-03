Вещи из СССР, которых нам не хватает

СССР так и не смог выполнить собственную "Продовольственную программу" от 1982 года, направленную на преодоление товарного дефицита в стране. По сравнению с восьмидесятыми, сегодня в магазинах гораздо больше продуктов, техники и одежды. Однако некоторых обычных для СССР вещей нам до сих пор не хватает.

Бочки с хлебным квасом

В большинстве городов квас теперь продается в бутылках, с консервантами, излишне сладкий — не тот. А как было приятно в жару выпить ледяного кваса из бочки всего за 10 копеек.

Конусы с соком в "овощных"

Всегда можно было зайти в овощной магазин и выпить томатный, березовый, сливовый или апельсиновый сок, который томная продавщица устало наливала в стакан из специальной "карусели"с наполненными соком конусами.

Автоматы по продаже газировки

Изначально их придумали в США, однако в СССР к ним там привыкли, что они казались неотъемлемой частью городского пейзажа. 1 копейка за стакан простой газированной воды, 3 копейки — за воду с сиропом.

Граненый стакан

Почему их перестали производить и продавать, непонятно, но найти сегодня граненый стакан дизайна знаменитой Мухиной очень сложно.

"Копейка"

Сделанные на основе итальянского Фиата 124, "Жигули"-"копейка" были простым в эксплуатации и в ремонте и практически неубиваемым автомобилем. Не то чтобы все о нем безумно скучали, но было бы приятно иногда видеть его на улицах, как и вторую легенду советского автопрома — "горбатый" "Запорожец".

"Метеор"

Скоростные корабли на воздушной подушке носились по российским рекам и морям. Они были спроектированы конструктором Ростиславом Алексеевым. В 90-е большинство рейсов отменили за нерентабельностью.

Мороженое из ГУМа

Настоящее мороженое из ГУМа в Москве было белым, пышным и продавалось в вафельном стаканчике за 20 копеек. Это было лучшее мороженое в стране, которым баловали себя все туристы.

Песни Высоцкого

Летом из всех окон в СССР неслись песни Высоцкого. Они были определенно осмысленней, чем песни Киркорова.

Профсоюзные путевки

К концу 1970-х годов СССР из просто клетки превратился в клетку с определенным комфортом. Трудящимся выдавали практически бесплатные путевки на отдых в приморские санатории, а детей можно было послать в пионерский лагерь. Правда, в последнем им грозили набеги диких деревенских парней, пытавшихся воспользоваться девушками и поколотить мальчишек.

Голос тети Вали