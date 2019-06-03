Для чего на старых советских телефонах были буквы

Дисковые телефоны с вдумчивым набором номера ушли в прошлое, и сейчас их можно встретить только в старых квартирах — и то как атрибут стиля, или у любителей ретро. При этом не все знают, что на старых советских телефонах на диске были не только цифры, но и буквы. Разумеется, отправлять сообщения тогда было невозможно. Буквы использовались в других целях.

В то время номер телефона состоял из одной-двух букв и пяти цифр. Сделано это было для удобства, так как считалось, что семизначный номер сложнее запомнить. Эту систему заимствовали из Америки, но там буквы использовались для запоминания номера по принципу мнемоники. Например, старый американский номер мог быть записан как TREmont 3106, что в переводе означало 873-3106.

У нас же номер выглядел, например, как K 5 33 36, где К означала 9. Всего же на диске было 10 букв — А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. Букву З не использовали, чтобы ее не путали с цифрой 3. Были и двухбуквенные номера, такие как АБ2 33 36, то есть 122 33 36. Но в 1968 году от этой системы решили отказаться из-за ее неудобства и нехватки букв для новых номеров, и буквы из телефонного номера исчезли.