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Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру 

Профиль 2 часа назад
Фото: Tristan Fewings/Sotheby’s/PA
Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуруЖитель Эдинбурга хранил у себя дома ладью из набора шахмат с острова Льюис, которую считали утерянной. Фигуру выставили на аукцион. По словам организаторов торгов, ее стоимость может достигать £1 млн Ладью в 60-х годах за £5 приобрел торговец антиквариатом, имя которого не называется. После его смерти фигуру в виде воина со щитом забрала его дочь и много лет хранила ее, сообщает The Guardian.
Сын этой женщины рассказал журналистам, что она очень любила эту фигурку и считала, что она, возможно, наделена какими-то магическими свойствами. Ладью бережно хранили в специальном мешочке и извлекали оттуда крайне редко.
Шахматы с острова Льюис — набор, изготовленный вероятно, в промежутке между 1150 и 1200 годом в Средневековье. Предположительно авторами были мастера из Норвегии, часть Гербидского архипелага, где сделана находка, ранее входила в земли норвежской короны. Фигуры набора изготовлены из моржового клыка. В него входят шахматные фигуры и фишки для игры, похожей на нарды, а также пряжка для ремня, всего 93 предмета.
Шахматы были найдены археологами в 1831 году. Часть хранится в Британском музее, часть — в Национальном музее Шотландии. По мнению ученых, в наборе было четыре комплекта шахматных фигур, и в музейной коллекции не хватает 50 предметов.
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Вещи , The Guardian
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