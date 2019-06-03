Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру

Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуруЖитель Эдинбурга хранил у себя дома ладью из набора шахмат с острова Льюис, которую считали утерянной. Фигуру выставили на аукцион. По словам организаторов торгов, ее стоимость может достигать £1 млн Ладью в 60-х годах за £5 приобрел торговец антиквариатом, имя которого не называется. После его смерти фигуру в виде воина со щитом забрала его дочь и много лет хранила ее, сообщает The Guardian.

Сын этой женщины рассказал журналистам, что она очень любила эту фигурку и считала, что она, возможно, наделена какими-то магическими свойствами. Ладью бережно хранили в специальном мешочке и извлекали оттуда крайне редко.

Шахматы с острова Льюис — набор, изготовленный вероятно, в промежутке между 1150 и 1200 годом в Средневековье. Предположительно авторами были мастера из Норвегии, часть Гербидского архипелага, где сделана находка, ранее входила в земли норвежской короны. Фигуры набора изготовлены из моржового клыка. В него входят шахматные фигуры и фишки для игры, похожей на нарды, а также пряжка для ремня, всего 93 предмета.

Шахматы были найдены археологами в 1831 году. Часть хранится в Британском музее, часть — в Национальном музее Шотландии. По мнению ученых, в наборе было четыре комплекта шахматных фигур, и в музейной коллекции не хватает 50 предметов.