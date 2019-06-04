Шедевры мирового искусства со скрытыми недостатками

Даже гении иногда совершают ошибки, и мы не можем с уверенностью сказать, намеренно они были сделаны или нет. Но в некоторых всемирно известных произведениях искусства найдены неточности, которые сложно обнаружить с первого взгляда.

Давид, Микеланджело

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Статуя библейского героя была вырезана из цельного куска мрамора. Скульптуры Микеланджело, как правило, очень анатомически точны, но у Давида есть небольшой недостаток: между позвоночником и правой лопаткой отсутствует мышца. Скульптор не смог вырезать ее из-за дефекта в куске мрамора.

«Девятый вал», Иван Айвазовский

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На этой картине изображены волны с изгибающимися гребнями. Айвазовский заметил эту волну с берега, полагая, что волны так же выглядят и далеко в море. Но волны, возникающие во время штормов в открытом море, имеют форму конуса и отличаются от волн на отмели.

Моисей, Микеланджело

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Неправильное истолкование Книги Исхода привело к тому, что у библейского пророка появились рога. Слово «karnayim» с иврита можно перевести как «лучи» или «рога», и описание Моисея, у которого от головы исходили лучи света, было неправильно понято.

«Бар в «Фоли-Бержер»», Эдуард Мане

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Если вы внимательно посмотрите на зеркало, то можете заметить, что отражение не соответствует действительности: бутылки на прилавке расположены по-другому и дама-бармен, кажется, смотрит в другом направлении. Как это часто бывает в отношении искусства, эксперты не могут договориться о том, сделал ли это Мане специально.

«Ночной дозор», Рембрандт

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Эта картина полна загадок без ответа. О перчатках капитана Франса Баннинга Кока ходит много споров: в правой руке он держит еще одну правую перчатку. Многие историки в области искусства считают, что это был способ придать живописи оттенок юмора. Другие полагают, что перчатка — левая, капитан просто держит ее за безымянный палец, а большой палец направлен на зрителя.

«Ужин в Эммаусе», Караваджо

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Внимательный зритель может заметить, что корзина с фруктами стоит на краю стола, но не падает, игнорируя законы физики. Эксперты в области искусства, в свою очередь, отмечают, что фрукты не соответствуют сезону: сюжет картины относится ко времени накануне Пасхи, до сбора урожая. Все эти ошибки преднамеренны: яблоки и виноград, а также тень от корзины в форме рыбы несут христианский символизм и отсылки к Евангелию.

«Рождение Венеры», Сандро Боттичелли

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Искусство Ренессанса характеризуется анатомической точностью, но работы Боттичелли расходятся с реализмом. У его богини любви есть заметные недостатки: опухшая нога и чрезмерно длинная шея. Согласно одной из версий, эти ошибки являются преднамеренной попыткой избежать изображения идеального женского тела.

«Сикстинская Мадонна», Рафаэль Санти

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У вас может сложиться впечатление, что у папы Сикста II шесть пальцев на правой руке. После более тщательного осмотра становится понятно, что то, что ошибочно принимается за шестой палец, — часть его ладони. Однако отросток рядом с мизинцем Мадонны может быть признаком полидактилии (отклонение, характеризующееся большим количеством пальцев, чем должно быть).