Самолет, в котором пассажиры сидят внутри крыльев

Голландская авиакомпания KLM совместно с Делфтским технологическим университетом изобретает весьма необычный самолет. Названный Flying-V из-за причудливой V-образной формы, он будет отличаться от привычных нам лайнеров тем, что пассажиров посадят… прямо в его крылья.

Прототип обещают представить общественности уже этой осенью, и, по заверениям представителей компании, часть интерьера также будет выставлена на всеобщее обозрение. Однако для коммерческого использования самолет будет доступен не раньше 2040-2050 годов. Кроме пассажирских сидений, в крыльях планируется разместить топливные баки и отделения для хранения багажа — по задумке конструкторов, это должно сделать машину «более устойчивой» и увеличить эффективность использования топлива.

Питер Элберс, президент и главный исполнительный директор голландской авиакомпании KLMm, будет работать с Анри Верием, деканом аэрокосмического машиностроения Делфтского технологического университета. Сообщается, что Flying-V будет обладать функционалом, сравнимым с Airbus A350, но расходовать при этом на 20% меньше топлива. Одной из особенностей, которыми Flying-V сравним с A350, является идентичный размах крыла. Таким образом, Flying-V сможет вписаться в уже существующие аэропорты, ворота и взлетно-посадочные полосы.

Кроме того, этот футуристический самолет будет способен играть ту же роль, что и A350 (например, перевозить такое же количество пассажиров и грузов), однако более компактная конструкция облегчает полет за счет меньшего сопротивления. В конечном итоге Flying-V будет приводиться в движение турбовентиляторными двигателями, но в настоящее время прототип предназначен для работы на керосиновом топливе.