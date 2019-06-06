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Россияне назвали любимые произведения Пушкина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Орест Кипренский. Портрет А.С. Пушкина
ВЦИОМ провел телефонный опрос, в ходе которого выяснилось, какие именно книги Александра Сергеевича Пушкина пользуются популярностью у наших современников. На первом месте оказалась самая популярная сказка поэта —— «Сказка о царе Салтане». Ее прочитали 85% опрошенных в школьные годы и 34% — уже будучи взрослыми.
Второе место получил главный русский роман — «Евгений Онегин». Его в школе прочитали 88% опрошенных, а 22% — после школы.
Третье место разделили поэма «Руслан и Людмила» и повесть «Капитанская дочка». У первой показатели — 84% и 19%, у второй — 84% и 14%.
На четвертом месте — «Пиковая дама». Почти половина опрошенных (49%) читали ее в школе, 17% — после выпуска, а 35% вообще не знакомы с произведением.
Вещи , Евгений Онегин , ВЦИОМ
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