Россияне назвали любимые произведения Пушкина

ВЦИОМ провел телефонный опрос, в ходе которого выяснилось, какие именно книги Александра Сергеевича Пушкина пользуются популярностью у наших современников. На первом месте оказалась самая популярная сказка поэта —— «Сказка о царе Салтане». Ее прочитали 85% опрошенных в школьные годы и 34% — уже будучи взрослыми.

Второе место получил главный русский роман — « Евгений Онегин ». Его в школе прочитали 88% опрошенных, а 22% — после школы.

Третье место разделили поэма «Руслан и Людмила» и повесть «Капитанская дочка». У первой показатели — 84% и 19%, у второй — 84% и 14%.

На четвертом месте — «Пиковая дама». Почти половина опрошенных (49%) читали ее в школе, 17% — после выпуска, а 35% вообще не знакомы с произведением.