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Перечислены признаки опасных онлайн-магазинов 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как обезопасить себя от неприятностей, связанных с покупками в Сети.
Во-первых, эксперты призывают покупателей обращать внимание на цену товара. Необходимо сравнить стоимость одного и того же продукта на разных сайтах. Существенно заниженная цена может указывать на некачественный товар или подделку.
Во-вторых, насторожить потенциального покупателя должно требование предоплаты за товар, так как при этом у вас не будет никаких гарантий того, что вещь вы действительно получите или сможете ее вернуть.
Третьим опасным признаком специалисты назвали отсутствие возможности забрать товар самому или оформить курьерскую доставку. Квитанции о том, что товар был отправлен транспортной компанией, можно легко подделать.
Четвертый пункт, который должен насторожить, — отсутствие сведений о магазине, в котором вы хотите заказать товар. Необходимо проверить, действительно ли данная площадка существует, а также обратить внимание на отзывы о продавце.
Пятый признак того, что онлайн-продавец может оказаться мошенником — «свежая» учетная запись. Если магазин создан и зарегистрирован в Сети лишь пару дней, продавец легко может оказаться мошенником.
Эксперты заявляют, что если вы отметили хотя бы один из перечисленных признаков, стоит хорошенько подумать, прежде, чем совершать покупку. Если же пунктов два и более, связываться с таким продавцом настоятельно не рекомендуется.
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Вещи , Роспотребнадзор
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