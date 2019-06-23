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Спрятанные сокровища, которые еще ищут в России 

Рамблер 3 часа назад
Фото: wikipedia.org
Если вы думаете, что клады закапывали только пираты где-нибудь на побережье Тихого океана, то вы глубоко заблуждаетесь. В России тоже спрятано крайне много сокровищ, и стать их счастливым обладателем может почти любой человек.

Сокровища Сигизмунда III

В период смуты польские интервенты обчистили Москву вдоль и поперек — они собрали не только драгоценности и другие ценные вещи, но даже ободрали золото с икон. Поляки хотели отправить все найденное своему королю Сигизмунду III через Калужские ворота, но на счастье кладоискателей богатства до короля так и не дошли. Большинство авантюристов сходятся во мнении, что клад зарыт в районе современного Можайска.

Золотые обозы Наполеона

Осознавая, что война с русскими проиграна, Наполеон не желал уходить с пустыми руками. Именно поэтому он прихватил с собой ни много ни мало ювелирные украшения, золотые и серебряные монеты, предметы быта из драгоценных металлов и старинное оружие. В какой-то момент Наполеон понял, что ему не удастся привезти все это во Францию, но, чтобы награбленное не досталось русским, он приказал его топить и закапывать. Некоторым счастливчикам уже удалось найти несколько кладов в Смоленской области, но главный куш все еще хранится в недрах земли.

Сокровища Леньки Пантелеева

За свою недолгую жизнь (Пантелеев погиб в 21 год) юноша успел принять участие в штурме Зимнего дворца, побыть чекистом, уйти из ЧК и запугать сотни жителей Петербурга. В последней годы жизни Пантелеев наворовал целое состояние, которое оценивается в 100 тысяч долларов. Спрятано оно в катакомбах Северной столицы, но диггерам пока удалось отыскать там только коллекцию оружия и инструментов Леньки.
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