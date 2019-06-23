Странные изобретения, которые были запатентованы

Патенты на изобретения начали выдавать в США в конце XVIII века. И сразу же тысячи «кулибиных» бросились создавать огромное количество странных, забавных, а иногда и откровенно ненужных вещей.

Зонтик для лошади

Изобретатель Эдвард Т. Балч, например, всерьез озаботился здоровьем и комфортом животных. В частности, лошадей. Он решил защитить парнокопытных от солнечного удара и сконструировал для них зонт от солнца. Балч также утверждал, что его изобретение хорошо отпугивает от животных насекомых. Изобретение было запатентовано в 1870 году. Правда, с тех пор о зонтиках для лошадей так никто и не слышал.

Формованные овощи

Рональда Рейгана и А вот изобретению конструктора игрушек Ричарду Туэдделлу повезло больше, его особо увлеченные фермеры иногда используют и сейчас. В 1989 году Туэддел разработал так называемые «овощеформаторы, которые позволяют придавать обычным овощам весьма забавный вид. Из прозрачного пластика конструктор изготовил несколько форм, которые надевались на завязь овощей, чтобы придать им необычную форму: сердец, кубов, а также „лиц“ разных знаменитых людей (например, Элвиса Пресли Маргарет Тэтчер ).

Обувь для защиты от взлома

В 1858 году изобретатель Ф. С. Гоффин сконструировал устройство, которое могло оповещать хозяина дома о проникновении посторонних в жилище. „Главным героем“ стала обувь. Днем прибор можно было использовать в качестве обычной подпорки для снятия сапог, а ночью он становился своеобразной „сигнализацией“. Следовало подставить „подпорку“ с надетым на нее сапогом к двери, при открытии которой в устройстве высвобождалась пружина, заставляя подошву обуви громко стучать о порог.