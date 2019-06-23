Легенды о «Зингере»: почему ее скупают антикварщики

Многие из нас до сих пор хранят "бабушкины" механические швейные машинки типа "Зингер" (Singer) или "Подольск". Если первая была не в каждой советской семье, то вторая ручная швейная машинка — практически у всех. У некоторых даже была ее ножная версия. Современные автоматические швейные машины по количеству выполняемых операций дадут фору многим старым, но по качеству ни одна из них не сравнится с тем же "Подольском". Выполненные из высококачественных материалов, покрытые хорошим лаком, с красивым фирменным узором устройства выдают желание производителя сделать вещь с "душой". У кого-то на чердаке или в кладовке пылится чемоданчик со швейным оборудованием эпохи социализма, а то и дореволюционного времени. Что общего у этих двух, казалось бы, разных швейных машин?

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В Сети можно встретить множество объявлений о продажах таких механизмов, однако антиквары скупают их в большом количестве. Почему это происходит?

Почему "Зингер" и "Подольск" так похожи?

Американская корпорация I. M. Singer & Co была основана Айзеком Зингером и его компаньоном Эдвардом Кларком в 1851 году. Позже была переименована в Singer Manufacturing Company, а потом и в The Singer Company. Кроме швейных машинок. корпорация прославилась тем, что стала основоположником франчайзинга. Она заключила договор на передачу франшизы с дистрибьюторами швейных машинок. Изначально производство находилось в штате Нью-Йорк, но сейчас сосредоточено в основном в штате Теннесси.

Изысканный стиль советских "подолок" был практически скопирован со швейной машинки "Зингер". Продукцию американской фирмы доставляли в том числе и в Россию, но к началу XX века поставлять швейные машинки из-за границы стало невыгодно, появилось множество конкурентов за меньшие деньги. И руководство "Зингера" основало производство швейных машинок в подмосковном Подольске. К 1914 году компания произвела 600 тысяч единиц продукции, а завод превратился в крупнейшее в Европе производство швейного оборудования. В тот год оборот предприятия составил 63,5 миллиона рублей. Это швейное оборудование продавали по всему миру. Российский филиал компании заимел шикарный офис в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Однако в 1917 году завод в Подольске остановился. Оборудование пережило революционные времена. Производство швейных машин было возобновлено в 1923 году, а продукция сала выпускаться под торговыми марками "ПМЗ" (Подольский механический завод) и "Госшвеймашина".

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Легенда о серийном номере

Одна из легенд гласит известная, гласит, что в 1998 году руководство The Singer Company пообещало выплатить вознаграждения за швейные машинки с серийным номером, который начинается с единицы. Официального подтверждения этому заявлению нет. Но антиквары начали массово скупать швейные машины этой фирмы. Ходили слухи, что "зингеры" скупают за суммы от 30 тысяч до $1 миллиона. Однако история со "счастливыми" серийными номерами ничем не закончилась.

Все дело в металле

Другая легенда повествует о том, что в первых моделях "Зингера" содержался редкоземельный металл палладий. Он ценится выше золота. Также ходят слухи, что в иглах этих швейных машин содержится "красная ртуть", которая якобы особо ценится.

Еще одна легенда гласит, что жители горных районов с приходом советской власти начали переплавлять свое золото в станины швейных машинок.

В любом случае, если вы — счастливый обладатель швейной машинки "Зингер" в рабочем состоянии, ее не стоит продавать хотя бы потому, что она надежная и долговечная. Пусть в ней и нет ценных металлов, она прослужит вам всю жизнь. Из ажурных литых подставок ножной швейной машинки можно сделать красивейшие столики другие предметы интерьера.