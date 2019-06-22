2Б1 «Ока»: как стрелял советский ядерный миномёт-гигант

«Ядерный» миномет 2Б1 «Ока» на гусеничном ходу, вопреки мнениям некоторых историков, был (ненадолго) принят на вооружение Советской Армии и даже неоднократно принимал участие в парадах военной техники на Красной площади.

Зачем СССР было нужно это оружие

Военные историки Владимир Мильбах и Александр Постников в своей статье в «Военно-историческом журнале» доказывают, что создание в СССР атомной артиллерии было ответным ходом по отношению к аналогичной милитаризации США — к середине 50-х годов ХХ века у американцев подобные системы на вооружении уже состояли. «Атомная артиллерия» — этот термин впервые ввели в оборот именно американцы. Они еще в 1952 году обнародовали свое 280-миллиметровое орудие, созданное 2 года назад и способное стрелять ядерными зарядами.

Спустя год после презентации орудия его испытали на ядерном полигоне в штате Невада. Миномет имел низкую скорострельность и малую маневренность, но его огневая мощь (15-тысячный тротиловый эквивалент) покрывала все имеющие недостатки — выпущенный с одиннадцатикилометрового расстояния снаряд разорвался в 150 метрах над группой целей и уничтожил все — железнодорожные вагоны и паровозы, конструкции мостов, спецтехнику…

К 1954 году в подразделениях сухопутный войск США на вооружении состояли уже десятки 280-миллиметровый атомных орудий, ими американцами хвастались перед странами НАТО и грозили будущей «империи зла» (так Рейган назовет СССР в 1983 году). Советскому Союзу в кратчайшие сроки необходимо было адекватно ответить.

Трансформация «Оки»

Как писал историк советского вооружения Александр Карпенко в своей книге «Тяжелые самоходные артиллерийские установки», в СССР атомную артсистему в 50-х годах начал разрабатывать конструктор Борис Шавырин . Вначале она называлась «Трансформатор» и имела 406-миллиметровую пушку. Успешно продемонстрировать действие пушки получилось только в 1955 году на Новой Земле (советский полигон для ядерных испытаний на одноименном архипелаге в Северном Ледовитом океане).

«Оку» разместили на базе тяжелого гусеничного танка Т-10М. Для придания большей маневренности установке часть бронирования с корпуса с нее была снята, унифицировали и другие конструкции самоходного 420-миллиметрового миномета. Снаряжать казенную часть самоходки нужно было с помощью подъемного крана, посему скорострельность «Оки» оставляла желать лучшего — один выстрел в пятиминутку. К тому же, после каждого выстрела следовала пятиметровая «отдача» — именно на такое расстояние самоходка откатывалась назад. С собой атомный миномет мог возить только один заряд, для подвоза остальных предназначалась специально разработанная вспомогательная машина. По данным на 1960 год, самоходный миномет «Ока» весил более 55 тонн, его длина превышала 20 метров, а ширина была свыше трех (высота — почти 6 м). Скорость больше 30 км/ч он не развивал.

Как ее использовали

На параде 7 ноября 1957 года, состоявшемся на Красной площади, «Оку» впервые продемонстрировали не только советскому народу, но и иностранцам (к тому времени уже были изготовлены 4 единицы подобной техники). Александр Постников и Владимир Мильбах писали, что в конце 50-х в Советской Армии даже собирались создать специальные подразделения, куда входили бы самоходные минометы «Ока», обучали для них персонал. В 1959 году 4 единицы 2Б1 снова приняли участие в параде на московской Красной площади, затем аналогичная демонстрация (на этот раз последняя) повторилась в 1961 году.

Приписанное к артиллерийским полкам атомное оружие за этот период в учебных стрельбах не участвовало ни разу — как оказалось, оно было слишком сложно в эксплуатации, маломаневренно, существовали и другие принципиальные недостатки в конструкции. В итоге советское командование приняло решение в серийное производство «Оку» не запускать и с вооружения снять. Таким образом, атомная артиллерия просуществовала в СССР всего 3 с небольшим года.

В 60-х годах после истории с «Окой» было выпущено свыше 400 единиц тактического ракетного комплекса «Луна» с ядерными боевыми частями (он был также снят с вооружения; помимо СССР «Луна» использовалась на Кубе, в КНДР и в Польше).