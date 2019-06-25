Найдены невиданные ранее снимки теракта 9/11

Почти две с половиной тысячи не публиковавшихся ранее фотографий последствий теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года были случайно обнаружены на диске с барахолки. После восстановления данных с устаревшего носителя, снимки были загружены на Flickr.

Ридус

Судя по всему, автором фотографий является неизвестный рабочий, который помогал убирать обломки башен-близнецов.

Обычно на такие вещи не обращают внимания. Скорее всего, если бы мы не забрали диски, они бы уже были в мусорном баке, — отмечают обнаружившие снимки сотрудники американского архива.

Ридус

Определить автора снимков или его родственников сотрудникам архива до сих пор не удалось.