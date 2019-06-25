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Найдены невиданные ранее снимки теракта 9/11 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 14 часов назад
Фото: Ридус
Почти две с половиной тысячи не публиковавшихся ранее фотографий последствий теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года были случайно обнаружены на диске с барахолки. После восстановления данных с устаревшего носителя, снимки были загружены на Flickr.
Ридус
Судя по всему, автором фотографий является неизвестный рабочий, который помогал убирать обломки башен-близнецов.
Обычно на такие вещи не обращают внимания. Скорее всего, если бы мы не забрали диски, они бы уже были в мусорном баке, — отмечают обнаружившие снимки сотрудники американского архива.
Ридус
Определить автора снимков или его родственников сотрудникам архива до сих пор не удалось.
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