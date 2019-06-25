Три смерти Ивана Грозного: за что нападали на картину Репина и что грозит тем, кто попробует еще раз

Фото: И. Е. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

26 мая в одном из залов Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин разбил ограждающим столбиком защитное стекло картины кисти Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван». Затем мужчина три раза полоснул ножом по полотну. Порезы остались на изображении туловища царевича, самые важные части картины — лица главных героев и руки Ивана Грозного — не пострадали.

Подпорин признался, что изначально собирался просто посмотреть на полотно, но спустился в буфет и выпил водки. Водкой жажду справедливости Игорь утолить не смог. Ранее он утверждал, что повредил холст из-за «недостоверности изображенных на полотне исторических фактов».

Эксперты считают, что на восстановление картины не должно уйти много времени. Мы решили вспомнить еще два случая и разобраться, чем же не угодило вандалам и прочим переживающим произведение Репина.

Причина первая: слишком много крови

Происшествие в Третьяковке — не первое «ножевое ранение» для картины. В далеком 1913 году на творение Репина совершил покушение иконописец Абрам Балашов

«Он неоднократно бывал в Третьяковской галерее, смотрел картины, но никто не подозревал, что он человек ненормальный, так как он вел себя всегда скромно и вполне корректно. Пройдя несколько залов, он смотрел картину «Боярыня Морозова» и что-то шептал перед ней, а при входе в зал, где находится картина Репина “ Иоанн Грозный ”, вдруг с неистовым криком бросился к картине, перескочил через барьер и шнур, ограждающие картину, и со словами: «Довольно крови» — три раза полоснул картину ножом. Все это совершилось так быстро, что служитель, который следил за Балашовым и тут же бросился на него, не успел предотвратить удар ножом по картине, а только успел его обезоружить, когда разрезы были уже сделаны».

Цитата из газеты «Новое время», выпуск от 30 (17) января 1913 года

От «вопиющего акта вандализма» пострадали лица обоих героев картины. Тогда Балашова отправили в психиатрическую клинику, откуда его спустя три недели забрал отец. Картину приехал восстанавливать реставратор Богословский. Восстановление заняло 4 недели.

Картину Репина обвиняли в излишнем натурализме — утверждали, что, используя этот стиль для изображения ужасного, художник не дает оценку событиям, а просто копирует их.

Причина вторая: художник оболгал царя

Второй раз на полотно Репина начались нападки спустя век после первого покушения. В 2013 году группа православных активистов обратилась к Третьяковской галерее с требованием убрать картину из экспозиции. Помимо галереи, обращение адресовали министру культуры РФ Владимиру Мединскому

«В замечательном собрании галереи есть ряд картин, содержащих клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых Царей и Цариц. Таким картинам явно не место в этом собрании русских живописных шедевров. Прежде всего речь идет о мерзкой, клеветнической и ложной как в своем сюжете, так и его живописном воспроизведении картине И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»».

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Третьяковская галерея отказалась выполнить требования активистов, а ее прежний директор Ирина Лебедева отметила, что Репин не историк, а прежде всего художник, который имеет право на собственную интерпретацию исторических событий.

Что теперь будет с теми, кто захочет «пырнуть Репина»

После происшествия Министерство культуры и Третьяковская галерея попросили Госдуму ужесточить наказание за порчу произведений искусства. Для Игоря Подпорина, который совершил нападение на картину 26 мая, Владимир Мединский уже потребовал «максимально сурового наказания». Сейчас нанесенный картине ущерб реставраторы оценивают в 500 тысяч рублей, а против Подпорина уже возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы до трех лет.

Но есть и хорошие новости.

Главный позитив #вандализм'а — все теперь в курсе, что картина #Репин'а называется "Иван Грозный и сын его Иван", а не "Иван Грозный убивает своего сына".

— Александр Мищенков (@stratfor77) 26 мая 2018 г.