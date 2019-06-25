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Найдены принадлежащие обезьянам древние технологии 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Jim Bourg / Reuters
Международная группа ученых из Бразилии и Великобритании выяснила, что обезьяны-капуцины использовали орудия труда еще три тысячи лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи изучили поведение обезьян в бразильском национальном парке Серра-да-Капивара. Ученые заметили, что капуцины использовали камни из кварца, чтобы разбить орехи кешью. При этом они клали орехи на большой камень, играющий роль наковальни, или твердый корень дерева, после чего ударяли его небольшим куском породы. После таких ударов остаются характерные следы как на каменном инструменте, так и на «наковальне», в том числе коричневые пятна от разбитых плодов кешью.
Специалисты затем провели раскопки в поисках аналогичных ископаемых следов и обнаружили артефакты с зарубками возрастом вплоть до трех тысяч лет. Чем древнее был каменный инструмент, тем мельче он был. Около 560 лет назад животные стали использовать орудия труда покрупнее, а 300 лет назад обезьяны перешли на камни такого размера, что широко используются ими сейчас.
Известно, что орудиями труда также пользуются шимпанзе (в течение более четырех тысяч лет), а среди других животных — птицы, которые отламывают ветки для того, чтобы доставать с их помощью насекомых из древесной коры.
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