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Получено уникальное внеземное вещество 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Планетологи Калифорнийского технологического института воссоздали условия на Титане, спутнике Сатурна, и получили соединения и минералы, которые не встречаются на Земле, в том числе со-кристаллы — кристаллические образования, состоящие из двух и более компонентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В ходе эксперимента ученые заполнили криостат (устройство для получения низкой температуры) жидким азотом, затем нагрели камеру, чтобы получить газ, из которого состоит атмосфера Титана. Исследователи добавили в систему метан, этан и другие углеводороды. Таким образом им удалось получить кристаллы бензола, которые включали в свою решетку молекулы этана. Кроме того, планетологи нашли в криостате со-кристаллы из ацетилена и бутана, которые, вероятно, более распространены на Титане, чем со-кристаллы бензола и этана.
Ученые считают, что обнаруженные кристаллические образования образуют кольца вокруг углеводородных озер на спутнике Сатурна. Органические соединения испаряются, способствуя возникновению минералов на берегах «водоемов» подобно тому, как формируются соляные корки на побережье земных морей. Однако подтвердить наличие со-кристаллов на Титане станет возможно лишь в будущем с помощью космических аппаратов.
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