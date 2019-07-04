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Как пользоваться электроникой во время грозы 

Рамблер 3 часа назад
С приходом июля неизменно наступает сезон гроз. И несмотря на то, что мы еще в школе узнаем, как взаимодействовать с электроприборами во время буйства стихии, даже во взрослом возрасте у нас остаются вопросы.
Во время грозы необходимо не только вытаскивать ноутбук из розетки, но и отключать интернет кабель от сетевой платы и роутера. Не лишним будет отключить питание и у другой техники: холодильника, микроволновки, стиральной машинки. Перепады напряжения так или иначе выведут ее из строя.
Однако по мнению экспертов, жителям Москвы опасаться этого не стоит, поскольку в столице электрические коммуникации кабельные, подземные, они хорошо защищены от ударов молнии. Но если вы живете в загородном доме, технику необходимо выключить.
Еще один важный момент — отключать электронику нужно либо до начала грозы, либо с первыми раскатами, но никак не в самый разгар этого действия иначе можно получить удар током.
А вот мнение о том, что во время грозы опасен сотовый телефон — ошибочно. На самом деле он не притягивает молнию, точно так же, как ее не притягивает железо вопреки распространенному убеждению.
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