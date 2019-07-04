Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первое издание «Евгения Онегина» уйдет с молотка 

News.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Редкие издания книг времён Золотого века русской литературы будут выстелены на аукционе Christie's. Среди них первый вариант первой главы романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».
Оригинальный вариант этого произведения, отпечатанного в 1831-1832 годах, продавался лишь дважды. Лот был оценён в 70-90 тыс. фунтов стерлингов.
Торги пройдут девятого июля в Лондоне, всего на них будет выставлено больше 120 экземпляров различных раритетных изданий, сообщает сайт аукционного дома. Покупатели смогут приобрести произведения Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Фёдора Достоевского и некоторых других писателей и поэтов.
News.ru: последние новости
Рассекречены документы о партизанском движении в годы ВОВ Толстовку принцессы Дианы выставили на торги Голову Тутанхамона пустят с молотка вопреки протестам Египта
Вещи , Евгений Онегин , Федор Достоевский , Михаил Лермонтов , Николай Гоголь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как устроен городок ОМОНа в Москве17
В милого котенка вселился демон
Ученые отследили источник сигнала из космоса
Бомж рассказал, как выжить на улице в Москве2
Как пользоваться электроникой во время грозы10
Видео
01:07
Почему умерли почти все дети отшельников Лыковых
Люди
03:30
Трогательная фотография со львом оказалась обманом
Безумный мир
06:07
Как пользоваться электроникой во время грозы
Вещи
01:04
В милого котенка вселился демон
Безумный мир
02:44
Легенды о «проклятых» вещах
Вещи
05:06
Бортпроводник устроил шоу вместо инструктажа
Люди
01:53
Парапланерист снял собственное фиаско
Безумный мир
00:52
Человечеству придется привыкнуть к аномальной жаре
Места
03:03
На что способен пограничный пес-акробат
Безумный мир
00:41
«Синтоловый качок» умоляет о деньгах на операцию
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение