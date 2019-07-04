Первое издание «Евгения Онегина» уйдет с молотка

Редкие издания книг времён Золотого века русской литературы будут выстелены на аукционе Christie's. Среди них первый вариант первой главы романа Александра Пушкина « Евгений Онегин ».

Оригинальный вариант этого произведения, отпечатанного в 1831-1832 годах, продавался лишь дважды. Лот был оценён в 70-90 тыс. фунтов стерлингов.