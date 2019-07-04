Первое издание «Евгения Онегина» уйдет с молотка 

Редкие издания книг времён Золотого века русской литературы будут выстелены на аукционе Christie's. Среди них первый вариант первой главы романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».
Оригинальный вариант этого произведения, отпечатанного в 1831-1832 годах, продавался лишь дважды. Лот был оценён в 70-90 тыс. фунтов стерлингов.
Торги пройдут девятого июля в Лондоне, всего на них будет выставлено больше 120 экземпляров различных раритетных изданий, сообщает сайт аукционного дома. Покупатели смогут приобрести произведения Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Фёдора Достоевского и некоторых других писателей и поэтов.