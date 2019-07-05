8 исторически ценных предметов, которые были похищены

Каменный бюст египетского фараона Тутанхамона ушел с молотка в четверг на аукционе в Лондоне почти за $6 млн Об этом сообщили представители аукционного дома Christie's, проводившего торги в британской столице.

Неназванный покупатель выложил за скульптуру более 4 млн 746 тыс. фунтов с учетом аукционного сбора, что в переводе составляет $5,97 млн Египетские власти давно выдвигают требования о возвращении артефактов, найденных в свое время зарубежными археологами и незаконно вывезенных из страны.

По этой причине возле офиса Christie's во время торгов собрались 20 протестующих, которые молча держали в руках транспаранты с лозунгом: "Египетская история не продается".

Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считался молодой фараон, находится в частной коллекции и не выставлялась на торги с 1985 года.

Как выставленная на торги скульптура попала в Европу доподлинно неизвестно. Christie's указывает, что в 60-х годах она входила в собрание немецкого аристократа и коллекционера Вильгельма Турн-и-Таксиса. В Christie's сообщили, что уведомили о факте проведения аукциона власти Египта.

Тутанхамон правил Египтом в 1332-1323 годах до н. э. Его гробница не была разграблена и сохранилась в неприкосновенности до момента ее открытия в 1922 году англичанами Говардом Картером и Гербертом Карнарвоном.

Ее обнаружение считается крупнейшим археологическим открытием XX века, вызвавшим резкий рост интереса мировой общественности к Древнему Египту.

К сожалению, бюст Тутанхамона — не единственное украденное произведение искусства. Ниже мы расскажем о других произведениях искусства, которые были незаконно приобретены их владельцами.

Египетские фрески Лувра

Древние фрески, которые находятся в парижском Лувре, стали причиной раздора между Лувром и правительством Египта.

Захи Хавасс, глава Департамента древностей Египта, заявляет, что Лувр купил фрагменты в прошлом году, несмотря на то, что руководство музея знало, что фрески были извлечены из гробницы, расположенной в Долине царей в 1980-е годы.

Долина царей в то время была одним из излюбленных мест, где орудовали расхитители гробниц.

Египет, который считает своей задачей вернуть объекты древнего искусства, которые были незаконно вывезены из страны, заявляет, что сотрудничество с Лувром будет прекращено, если фрески не вернутся.

Представители Лувра заявляют о том, что они не знали, что фрески краденые, и что они рассмотрят вопрос о том, чтобы вернуть их в Египет.

Бюст Нефертити

Бюст Нефертити — одно из наиболее известных произведений амарнского стиля и древнеегипетского искусства в целом, стилизованный скульптурный портрет Нефертити, супруги фараона-реформатора Эхнатона, правившего в Древнем Египтеприблизительно в 1351—1334 годах до нашей эры.

Бюст Нефертити был обнаружен 6 декабря 1912 года в Тель-эль-Амарне на раскопках древнего города Ахетатона, проводившихся под эгидой Германского восточного общества археологической экспедицией под руководством немецкого египтолога Людвига Борхардта.

Бюст находился в одном из помещений в доме древнеегипетского скульптора Тутмоса вместе с десятками других скульптур, изображавших фараона Эхнатона и его приближённых.

В 1913 году бюст Нефертити был вывезен в Германию и хранился в доме крупного предпринимателя и второго казначея Германского восточного общества Джеймса Симона, лично финансировавшего раскопки в Египте.

В 1920 году Джеймс Симон передал скульптуру в дар Музею Передней Азии в Берлине. Впервые скульптурный портрет Нефертити демонстрировался широкой публике в 1924 году на Музейном острове в Новом музее, специально построенном под египетскую коллекцию.

В военное время бюст Нефертити вместе с другими культурными ценностями хранился в бункере зенитной башни и соляной шахте, после войны демонстрировался в Западном Берлине и в 2009 году окончательно вернулся на Музейный остров в экспозицию восстановленного Нового музея.

Бюст Нефертити официально принадлежит Фонду прусского культурного наследия, тем не менее, Египет в лице высокопоставленных чиновников министерства культуры продолжает настаивать на незаконности его вывоза в Германию и требовать возврата в страну.

Мраморы Элгина

Мраморы Элгина — непревзойдённое собрание древнегреческого искусства, главным образом из Афинского акрополя, которое было привезено в Англию в начале XIX века лордом Элгином и ныне хранится в Британском музее.

Турецкое правительство, не проявлявшее интереса к шедеврам античности, разрешило вывоз всего собранного Элгином в Лондон. На это ушло 10 лет — с 1802 по 1812 годы, причём часть груза в 1804 году затонула у острова Кифера, но впоследствии была поднята на поверхность.

В 1806 году Элгин вернулся на родину, и на протяжении 10 лет собрание оставалось его частной собственностью.

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В преддверии Греческой революции Британию захлестнула волна филэллинизма. Лорд Элгин оказался мишенью выпадов в печати со стороны лорда Байрона и иных властителей умов эпохи романтизма.

Обвинения в стяжательстве, мошенничестве и вандализме привлекли к мраморам внимание британских парламентариев. Специальная комиссия занялась изучением коллекции Элгина и признала целесообразным её приобретение государством для размещения в Британском музее.

В 1816 году собрание было выкуплено у Элгина за сравнительно скромную сумму в 35 000 фунтов.

Практически с момента возрождения греческой государственности Греция требовала от Британии возвращения мраморов Элгина как неотъемлемой части национального достояния.

Греки отказываются признать легитимным разрешение турецкого правительства на вывоз сокровищ из страны. Британская сторона, в свою очередь, указывает на то, что лордом Элгином двигали благие побуждения, и отказывается вернуть перемещённые ценности на землю древней Эллады.

Споры о судьбе перемещённых ценностей возобновились в связи с открытием музея Акрополя в 2000-е годы.

Ввиду спорного статуса ценностей британское правительство ни разу не дало разрешения на их экспонирование за пределами страны.

Исключение было сделано для выставки к 250-летию Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге (с 5 декабря 2014 по 18 января 2015 года), на которой была представлена происходящая из коллекции Элгина статуя Илиссоса, древнегреческого бога рек.

Кратер Ефрония

В 2009 году Кратер Ефрония, одна из самых известных древнегреческих краснофигурных ваз, передана на постоянное хранение в собрание римского Этрусского музея на вилле Джулия.

С 1972 года сосуд хранился в нью-йоркском музее Метрополитен, но в 2000-х выяснилось, что кратер был незаконно вывезен из Италии, и власти этой страны несколько лет добивались его возвращения.

Музей Метрополитен купил кратер у антиквара по имени Роберт Хехт за миллион долларов в 1972 году. Сосуд считался и считается по сей день одним из лучших образцов вазописи, дошедших до наших дней.

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Кроме того, это единственная полностью сохранившаяся работа мастера Ефрония; еще 27 сосудов с его рисунками дошли до нас во фрагментах.

В начале 2000-х итальянским властям удалось доказать, что Хехт получил кратер через людей, причастных к незаконным раскопкам в Черветери, этрусском городе, известном своими богатыми погребениями.

В 2006 году музей Метрополитен признал, что кратер должен быть возвращен Италии, и в 2008 году сосуд отправился в многомесячное турне по стране.

Кратер Ефрония — самый известный экспонат, переданный Италии в результате двух лет довольно ожесточенной "музейной войны".

Помимо музея Метрополитен античные ценности — всего примерно 70 предметов — в последние годы вернули Бостонский музей изящных искусств, калифорнийский музей Гетти, музей Кливленда, художественный музей Принстонского университета

Клад Приама

Клад Приама — сенсационный клад, обнаруженный Генрихом Шлиманом во время его раскопок в Трое. Клад получил своё название по имени античного царя Приама.

Сам клад находился в серебряном двуручном сосуде. Он состоял из более чем 10 000 предметов. Больше всего в нём было золотых бусин — около 1000. Причём бусины были очень разнообразными по форме — и мелкий бисер, и тонкие трубочки, и бусинки с расплющенными лопастями.

Когда была выполнена реконструкция нагрудной пекторали, состоявшей из этих бусинок, получилось двадцать роскошных нитей ожерелья, к нижней из которых подвешивались 47 золотых стержней, а в центре располагался один совершенно особый — с тонкими нарезками.

Также в кладе находились серьги, в частности «дольчатые», выполненные в виде полукольца, свёрнутого из ряда проволочек (от 2 до 7), на конце сплющенных. Имелись височные кольца — достаточно массивные украшения, которые, как было предположено учёными позднее, привязывались тонкими шнурами к ушам. Были в кладе и изящные серьги в форме корзиночки, к которой крепилась фигурка богини.

Также в кладе находились браслеты, налобная золотая лента, две золотые диадемы и массивная золотая ладьеобразная чаша весом около 600 граммов, использовавшаяся, вероятно, в ритуальных жертвоприношениях.

Генрих Шлиман обнаружил клад 31 мая 1873 года. Как описывал сам Шлиман, он заметил предметы из меди и объявил рабочим перерыв, чтобы самостоятельно выкопать клад вместе со своей женой. В действительности супруга Шлимана при этом событии не присутствовала.

Из-под шаткой древней стены Шлиман одним ножом откопал различные предметы из золота и серебра. Клад находился под пылью тысячелетий и тяжёлой крепостной стеной в своеобразном каменном ящике.

Шлиман опасался, что столь ценные сокровища могут быть конфискованы местными османскими властями и станут недоступными для дальнейшего научного изучения, и поэтому вывез их контрабандой в Афины. Высокая Порта потребовала от Шлимана возмещения ущерба в размере 10 000 франков.

Шлиман предложил 50 000 франков при условии, что эти деньги пойдут на финансирование археологических работ. Шлиман предложил молодому греческому государству возвести в Афинах за собственный счёт музей для экспозиции клада при условии, что при жизни археолога клад останется в его собственности и что ему будут предоставлены разрешения на проведение масштабных археологических раскопок в Греции.

По причинам политического характера Греция отклонила это предложение, по финансовым и политическим причинам отказались от клада Шлимана также музеи Лондона, Парижа и Неаполя. В конце концов о желании принять клад в Античное собрание заявили Пруссия и Германская империя.

В конце Второй мировой войны в 1945 году клад Приама сохранялся в бункере под Берлинским зоопарком. Профессор Вильгельм Унферцагт, опасаясь разграбления клада, передал его вместе с другими произведениями античного искусства советской комендатуре.

В качестве трофейного искусства клад Приама был перевезён в СССР. С этого момента судьба клада была неизвестна, и он считался утраченным.

В Советском Союзе «трофеи» из Берлина хранились в режиме особой секретности, и только в 1993 году правительство России объявило, что сокровища Трои находятся в Москве. Лишь 16 апреля 1996 года, спустя 51 год, клад Приама был выставлен в Пушкинском музее Москвы.

Кохинур

Кохинур — алмаз и бриллиант 105 карат, который в настоящее время находится в короне королевы Елизаветы (Великобритания), один из наиболее знаменитых алмазов в истории.

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Один из самых больших бриллиантов, входящих в состав сокровищ британской королевской семьи. Изначально обладал лёгким жёлтым оттенком, но после переогранки 1852 года стал чисто белым.

История «Кохинура» прослеживается достоверно с 1300 года. Легенды же рассказывают о значительно более ранних событиях, связанных с этим камнем.

В 1849 году сокровищница Лахора перешла во владение английских властей. Бриллиант сначала попал к генерал-губернатору Индии сэру Джону Лоуренсу и едва не был потерян — губернатор не придал значение ценности камня и только верный слуга нашёл его среди вещей господина.

6 апреля 1850 года «Кохинур» покинул пределы Индии и достиг Британии 2 июля 1850 года. Ценный груз принял исполняющий обязанности Председателя Совета Директоров Ост-Индской компании Дж. В. Логг, который и передал бриллиант, в числе прочих индийских ценностей, королеве Виктории.

В 1851 году бриллиант был выставлен на Большой выставке в Лондоне. Несмотря на то что за драгоценным камнем закрепилась дурная слава, как о предмете приносящем несчастья владельцу, королева игнорировала предубеждения и носила его в венце.

Индийские источники пишут, что королева Виктория испытывала неловкость перед Индией за вывоз камня «Кохинур».

В 1852 году бриллиант был переогранён в Амстердаме и приобрёл плоскую форму. Масса камня при переогранке уменьшилась со 191 до 108,9 карата.

Целесообразность переогранки вызвала много сомнений и критики, так как весьма сомнительна сама операция над известнейшим в мире бриллиантом, со значительной исторической и культурной ценностью, потерявшим в итоге более 42% своей драгоценной массы.

В 1853 году «Кохинур» был инкрустирован в британскую королевскую корону в составе других 2000 более мелких бриллиантов.

Сейчас «Кохинур» в составе Короны королевы Елизаветы хранится в Тауэре.

В начале декабря 2015 стало известно, что группа индийских граждан собирается подать иск к Великобритании о возвращении алмаза «Кохинур», который украшает корону Елизаветы II . По их мнению, драгоценный камень был незаконно вывезен британцами из Индии.

Ранее с требованием вернуть алмаз выступал пакистанский адвокат Джавад Икбал Джафри, который подал в суд на британскую королеву Елизавету II и власти Пакистана. Однако суд города Лахор отклонил его иск.

Китайские бронзовые статуэтки

Продажа двух китайских статуэток эпохи династии Цин на аукционе Christie’s вызвала резкую критику со стороны властей КНР в адрес организаторов торгов. Оба предмета искусства входили в коллекцию Ива Сен-Лорана.

За бронзовые скульптуры, изображающая головы крысы и кролика, некогда украшавшие зодиакальный фонтан летнего дворца императора Цин Луна «Юаньминъюань», анонимный покупатель выложил из собственного кармана по 15 745 000 евро.

Предметы ожесточенного спора около 150 лет в числе дворцовых сокровищ были вывезены из Китая французскими и британскими войсками, осаждавшими Пекин.

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Пять бронзовых статуй фонтана — обезьяна, бык, тигр, лошадь и свинья — смогли вернуться в Китай благодаря государственной компании Poly Group и магнату из Макао Стэнли Хо, выкупивших их на аукционе, и экспонируются теперь в Пекине.

Еще одну статую возвратил с помощью частного предпринимателя Национальный фонд сокровищ, занимающийся возвращением награбленных ценностей на родину.

Как настаивает государственное управление по культурному наследию КНР, «фигурирующие предметы были нелегально вывезены из страны».

«В последние годы Christie’s часто продавал предметы культурного наследия, которые были украдены или вывезены контрабандой из Китая», — заявили в управлении, подчеркивая вместе с тем, что организаторам аукциона неоднократно направлялся призыв снять с торгов обе статуэтки.

Однако парижский суд, рассмотрев дело о возможности выставления двух бронзовых голов животных из зодиакальной клепсидры (водяных часов) летнего дворца китайского императора Цин Луна, находящихся в уникальной коллекции искусства Ива Сен-Лорана и Пьера Берже , на торги "Кристис", вынес решение в пользу аукционного дома.

Парижский суд также постановил, что представители китайской стороны должны выплатить по тысяче евро штрафов аукционному дому "Кристис" и фирме Пьера Берже соответственно.