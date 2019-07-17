Еще весной 2018 года Илон Маск, выступая перед собравшимися на технологической конференции SXSW в США, сообщил, что одна из его компаний работает над вживляемыми в мозг чипами, которые смогут улучшить память и помогать в чтении мыслей. И вот на днях принадлежащий Маску стартап Neuralink предъявил публике такое устройство, которое способно регистрировать активность мозга крысы с помощью тысяч электродов, вживленных рядом с нейронами и синапсами. Идея изобретения заключается в том, чтобы в будущем вживлять подобные чипы в мозг человека без ущерба для него. Подобные чипы будут помогать совершать высокоскоростные вычислительные операции людям будущего. Об этом сообщило издание Bloomberg. Neuralink уже привлек для развития проекта и продолжения исследований 150 миллионов долларов. В настоящее время старап планирует добиться со стороны Управления по контролю за продуктами питания и препаратами (FDA) одобрения проведения клинических испытаний на людях. Речь идет о пациентах в парализованном состоянии. Испытания будут состоять в том, что у лежачих больных, не имеющих возможности контактировать с миром, просверлят в черепе отверстия и вживят импланты, которые будут считывать электроимпульсы мозга и мысленно управлять цифровыми устройствами. Маск выражал уверенность, что желающие участвовать в эксперименте найдутся.
Однако есть сложности. Одной из них может стать образование из глиальных клеток аналога рубцовой ткани вокруг проводов — ведь человеческий организм формирует рубцовую ткань с целью восстановления после того, что считает травмой. Эта ткань ухудшает передачу сигналов. Чтобы справиться с этой проблемой, Neuralink создала робота, способного точнейшим образом размещать нити толщиной в четверть волоса, пронизанные десятками электродов, в мозгу. При размещении высокотехнологических нитей этот робот умеет избегать травмирования кровеносных сосудов, что предотвращает образование рубцов. Пока было проведено не менее 19 операций такого типа на грызунах, которые оказались успешными в 87% случаев. Илон Маск сообщил, что также проводятся опыты на обезьянах. У человека провода будут передавать сигналы на небольшой чип, вживленный за ухом, откуда данные будут поступать на компьютер для расшифровки. Надо заметить, что компания Маска — не единственная из стартапов, работающих сейчас над вживляемыми в мозг чипами. Подобные проекты разрабатывают компании Гугл и Фейсбук.