Почтовая открытка дошла до адресата спустя 26 лет

Жительница американского города Спрингфилд, штат Иллинойс, получила почтовую открытку, датированную 1993 годом. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Необычное послание пришло Ким Драпер (Kim Draper) 8 июля. Сперва женщина решила, что почтальон ошибся адресом. Позже она тщательно изучила открытку и выяснила, что ее отправили прошлым жильцам дома Мухаммеду Али Кизилбашу (Muhammad Ali Kizilbash) и Лине (Leena) 8 июля ровно 26 лет назад. В письме их отец описал свое путешествие по Гонконгу.

«Открытка прекрасно сохранилась, учитывая, что она пылилась на почте целых 26 лет»,

— подчеркнула Драпер в разговоре с журналистами.

Женщина рассказала о произошедшем местным СМИ, чтобы найти людей, упомянутых в посылке.