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Почтовая открытка дошла до адресата спустя 26 лет 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Kim Draper
Жительница американского города Спрингфилд, штат Иллинойс, получила почтовую открытку, датированную 1993 годом. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Необычное послание пришло Ким Драпер (Kim Draper) 8 июля. Сперва женщина решила, что почтальон ошибся адресом. Позже она тщательно изучила открытку и выяснила, что ее отправили прошлым жильцам дома Мухаммеду Али Кизилбашу (Muhammad Ali Kizilbash) и Лине (Leena) 8 июля ровно 26 лет назад. В письме их отец описал свое путешествие по Гонконгу.
«Открытка прекрасно сохранилась, учитывая, что она пылилась на почте целых 26 лет»,
— подчеркнула Драпер в разговоре с журналистами.
Женщина рассказала о произошедшем местным СМИ, чтобы найти людей, упомянутых в посылке.
«Я надеялась, что кто-то увидит новость в местной газете, возможно, ее заметит их родственник и свяжется со мной, — сказала она. — Я очень хочу с ними познакомиться. Не могу же я выбросить открытку в мусорное ведро».
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