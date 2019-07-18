Угрозу столкновения с сентябрьским астероидом оценили заново

Европейские астрономы нашли способ проверить, грозит ли Земле удар астероида в сентябре 2019 года.

Астероид 2006 QV89 стал известен из-за очень маленькой вероятности столкновения с Землёй 9 сентября 2019 года. После серии исследований Европейское космическое агентство и Европейская южная обсерватория пришли к выводу, что астероид не должен задеть Землю, а вероятность любого столкновения в будущем чрезвычайно мала. Объект 2006 QV89 был обнаружен в августе 2006 года, после чего наблюдения за ним проводились всего лишь в течение десяти дней. Далее астероид покинул зону, в которой был доступен для телескопов, но сделанные наблюдения позволили предположить, что 9 сентября 2019 года вероятность столкновения объекта с Землёй составила 1 к 7000. Через десять лет предсказать положение 2006 QV89 было очень трудно.

Астрономы говорят, что, хотя траектория полёта 2006 QV89 была неизвестна, вычисления позволили предсказать, где именно астероид появится, если соберётся столкнуться с нашей планетой. Эксперты ESA и ESO начали наблюдать за этой небольшой областью неба. Подробные изображения позволили косвенно исключить любой риск столкновения, поскольку не было выявлено никаких признаков присутствия астероида в зоне риска.