Легендарные сокровища, которые до сих пор не нашли

История человечества полна легенд о сокровищах. Некоторые клады оказались реальными, и их уже нашли искатели приключений и археологи. Истории о других сокровищах оказались сказками, и это подтвердили историки. Но до сих пор есть клады, которые найти не удалось. Сокровища ацтекского правителя Монтесумы и пирата по кличке Чёрная Борода, янтарная комната, сокровища тамплиеров — видео рассказывает об этих и других кладах, которые по сей день ищут.