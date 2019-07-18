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Интригующие вещицы, которые выудили из рек 

Рамблер 2 часа назад
Канал Сен-Мартен в Париже прорыли в двадцатых годах девятнадцатого века, чтобы снабжать водой фонтаны. Длина канала — 4,5 километра. Позже часть канала увели под землю ради устройства бульваров, а в шестидесятые годы прошлого века появилась идея засыпать Сен-Мартен, чтобы проложить магистраль, но против активно высказались парижане. В начале двухтысячных канал осушили, чтобы почистить, выудив из воды 40 тонн мусора. Спустя десять лет чистку повторили, и тогда в иле обнаружили сотни телефонов, радиоприёмников, велосипедов и даже оружие. А какие ещё тайны хранят реки?
Вещи , Видео
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