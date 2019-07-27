«Они не понимают зачем и бесятся»

Если и не все, то большинство россиян уже знает, что раздельно собирать мусор просто необходимо, чтобы потом он шел на переработку, а не оставался на полигонах и не сжигался на мусоросжигательных заводах. Но как приучить сограждан к этой процедуре? И готова ли в России инфраструктура для этого, притом что раздельный сбор отходов входит в число приоритетных нацпроектов? «Лента.ру» публикует монологи россиян, которые сортируют (или в определенный момент своей жизни пытались сортировать) мусор.

«Мой сын сам до этого дошел, своими детскими мозгами»

Виталий Рыбальченко, Воронеж

В Воронеже это дело постоянно саботируют. Раньше контейнеры под пластик частные компании ставили чуть ли не бесплатно во дворы, и пока не пошла директива сверху — мол, у нас год экологии, и мы собираем пластик — все было достаточно ровно. Но вдруг власти начали этим заниматься, и неожиданно места под эти контейнеры во дворах не стало, и контейнеры пропали. Под всякими предлогами частные компании, которые в основном пластиком и занимались, начали с этого рынка выжимать, начался большой передел мусорного бизнеса в большие руки — то есть госкомпании.

Если говорить о нашем доме, все в нашем ТСЖ сказали: на фиг это надо? Многие фирмы предлагают бесплатный вывоз — есть же место под контейнер, сетку, вы только собирайте, мы знаем, что с этим пластиком сделать, мы бы вам поставили контейнеры, дайте нам только место! Но наши жильцы отвечают: у нас мусоропровод — и хватит.

Наша семья раньше это не пытались делать, поскольку видели, что должная инфраструктура отсутствует. Если, как я сам видел, в Москве вроде ставят контейнеры для раздельного сбора хотя бы у вокзалов, то здесь никто это даже и не пытался и не пытается это делать.

После того как мы с сыном делали школьный проект на тему раздельного сбора, стали выносить пластик в контейнер для пластика, который стоит через два дома. У меня постоянно из-за этого скапливаются огромные мешки на балконе, занимают место, и меня это раздражает. Кто-то приносит макулатуру, гофру, складирует в подъезде — но у нас, опять же, не хотят ее бесплатно вывозить. Поставили бы коробку, ты спустился, выкинул — она же не воняет.

Но что тут говорить… Когда люди на моей лестничной площадке бычки на пол кидают, трудно поверить, что они будут заморачиваться с раздельным сбором мусора. Это нужно прививать на уровне школы — как вот мой ребенок, который в рамках своего проекта рассказывал о вреде батареек, пластика и так далее. Но вот вчера я выносил пластик — контейнер был практически полностью заполнен, а значит, все равно кто-то сортирует мусор. Но, повторюсь, все это — вопрос культуры.

Россия. Екатеринбург. Переполненный мусорный контейнер во дворе жилого дома. Проблема с вывозом мусора в городе сложилась в связи с тем, что срок контракта со старым подрядчиком закончился 1 июля, а новый подрядчик начнет вывозить мусор лишь с 1 ноября

Мне тут попалась тема по Чехии — там около 60 или 40 процентов чехов не верят в раздельный сбор мусора, хотя у них у каждого дома установлено по пять-шесть контейнеров, а с прошлого года у них даже контейнер под жир ставят, чтобы они его не сливали в канализацию. Но и они сводят все к тому, что нужно делать образовательные проекты, начиная со школы, объяснять, как это важно.

И мы с сыном решили этим заняться. Ребенок, которому на тот момент было 8,5 лет, пришел к неутешительным выводам, что никому ничего такое в нашей стране не нужно (это он сам до этого дошел, своими детскими мозгами). Он, скажем, попробовал походить, поискать, куда можно скинуть батарейки. И оказалось, что нужно идти за тридевять земель, в центр Воронежа. Люминесцентные лампы с содержанием ртути вообще невозможно найти, куда выбросить. Макулатуру — разве что в школе, для показухи, раз в учебный год сдают, хотя на школьной площадке стоит контейнер-сетка под пластик. А с пластиком, как я уже сказал, нужно ходить через три двора.

Мы, родители, ему помогали нарыть всю информацию относительно мусора, насколько он вреден, насколько важно его перерабатывать, и поняли, что вопрос заключается именно в отсутствии должной культуры у населения. Она должна воспитываться как раз у детей. А в плане фидбека на проект от одноклассников — всем было очень интересно. Его водили по параллели, а потом они ездили на конкурсы в другие школы с аналогичными проектами, и он брал первое место дважды.

Бывший воронежский губернатор Гордеев, который хоть как-то пытался разрулить в том числе и ситуацию с раздельным сбором мусора, сейчас покинул собственный город, и теперь тут настоящий швах. Никаких условий под это не создается. Впрочем, и при Гордееве только точечно расставляли контейнеры на три вида отходов, а пункты приема вторсырья можно было пересчитать по пальцам.

Что касается того, уверен ли я в том, что мой пластик действительно перерабатывают, — да. В основном эти контейнеры и ящики для макулатуры ставят частные подрядчики. Многие из них везут мусор в Москву, и там у них уже скупают спрессованный пластик, и он идет на переработку. Ну и вообще же переработанный пластик много на что идет, так что все это не зря. Например, можно из него делать тару для стеклянных бутылок, как это делают в Германии, можно на мебель пускать, в строительстве использовать, да в чем угодно.

Если в доме заварят мусоропровод, к гадалке не ходи: если ничего не будет предпринято со стороны массовой агитации, то жильцы дома ничего не поймут и просто озлобятся. Они не понимают, почему так надо, и, естественно, бесятся. А на агитацию, рекламную кампанию нужны деньги. У нас могут стоять по году билборды без рекламы, их бы можно было социалкой заклеить, но этого никто не делает.

«Это выглядит странно, потому что полкухни забито отходами»

Ксения Живаго, Москва

Какое-то время я жила в Лондоне, и раздельный сбор мусора вошел у меня в привычку, это было для меня чем-то естественным. И когда мы с подругами в 2015 году сняли квартиру в центре Москвы, у нас было ощущение, что все эти станции и контейнеры находятся достаточно близко, и мы можем себе позволить, за счет большого шкафа, собирать бумагу, стекло, банки и отвозить их на переработку на машине раз в месяц. Мы ездили с Чистых Прудов на наиболее доступную станцию на Павелецком вокзале.

Главная трудность тут — это то, что в московской квартире сложно содержать достаточное количество баков. Копить приходится много, потому что станций для переработки мусора мало, и удобнее его вывозить большими объемами, чем выносить на станцию каждый день. Но чтобы его копить, нужно место, а у нас весь стенной шкаф забивался картонками и бумагой очень быстро, ведь нас в квартире жило трое.

Несколько раз я говорила своим друзьям, которые приходили ко мне в гости, что сортирую мусор. Они прищуривались, смотрели недоверчиво и говорили: «Гм, ну о'кей». На самом деле это выглядело странно, потому что полкухни было забито отсортированными отходами. А наши общие друзья очень даже нас поддерживали и понимали.

Артем Геодакян / ТАСС

На одном из мобильных пунктов сбора мусора «Разделяй и используй»

Потом мы все разъехались по своему жилью. У меня на новой квартире свободно сейчас, наверно, 2,5 квадратных метра на кухне, поэтому мне негде физически складировать отсортированный мусор. Я думала о том, что пора бы эту практику возобновить, я вижу, что на площадях и в скверах стоят специальные баки, а у меня рядом с домом такого нет. Я вот думаю, может быть, в машине собирать мусор, хотя бы картон? Непонятно, где отвести для него место, ведь у меня нет времени каждый день выносить по три маленьких пакетика.

Сейчас я вижу, что по городу стали ставить контейнеры для раздельного сбора, и это создает ощущение удобства, но я не знаю, действительно ли потом этот мусор перерабатывают. Хотя для меня, конечно, важно знать, пойдет ли это все на переработку, я услышала такое мнение: прежде чем запускать какие-то перерабатывающие предприятия, нужно сначала переучить людей, и мне как обывателю этого достаточно. Если даже я буду собирать мусор впустую, я послужу примером для других.

Что касается централизованных мер, которые можно предпринять, то заваривание мусоропровода — это, несомненно, прекрасно, вне зависимости от того, сортируют люди отходы или нет. У меня в квартире он заварен, и это замечательно. Я не слышу по четыре раза в день звук падающих бутылок, и это прекрасно. Плюс он постоянно засоряется.

Если же говорить о том, как мотивировать людей, то ведь может же город делать правильную агитацию, когда захочет, — какие-то плакаты, реклама и комфортная среда, чтобы человеку было удобно выйти с небольшим пакетиком и отправить мусор на сортировку. Старшее поколение, конечно, всего этого не понимает, но, думаю, его можно воспитать через младших родственников и окружающих. Если человеку дали в руки три рассортированных мешка, и он выносит их на площадку, на которой стоят три разных контейнера, через некоторое время у него этот ритуал будет отработан до автоматизма.

«Старое поколение переучивать бесполезно»

Арина Письменная, Москва

Я не помню, когда в первый раз услышала о раздельном сборе мусора — наверное, достаточно давно. Идея эта мне понравилась, но куда-то далеко возить отходы я не собиралась. Однако когда у нашего дома поставили контейнеры, мы сразу же начали ими пользоваться по назначению.

Мы с мужем оба с энтузиазмом относимся к этой затее. Я достаточно быстро и легко привыкла раздельно собирать отходы, единственное только — на пластике надо внимательно смотреть на маркировку, потому что есть два варианта пластика, которые вообще не перерабатываются, и к тому же нужно отделять комбинированную упаковку. Да, в этом действительно нужно разобраться, но привычка вырабатывается быстро.

У нас, правда, есть проблемы с мамой мужа, вместе с которой мы живем. Мы собирали в коридоре в отдельных пакетах разные виды мусора, а она их постоянно выкидывала в мусоропровод: «О, лежит пакет с мусором, надо вынести!» Когда мы ей пытались что-то объяснить, она очень несерьезно к этому относилась, говорила, что это какая-то блажь, что нам заняться нечем. Как настоящий советский человек, она считала, что «у нас других проблем хватает, а это для тех, у кого все хорошо». Дело в том, что у нас квартира плохо приспособлена к раздельному сбору мусора — ведь необходимо где-то расположить три-четыре большие емкости, а места нет. И именно поэтому мы все сортировали в эти пакеты, что, конечно, неудобно и некрасиво.

Как вывозят этот мусор, я не видела ни разу, но моя подруга видела, как это делают возле ее дома. Она жаловалась, что все сваливают в одну дырку. Но я читала, что по-настоящему они потом все досортировывают, ведь люди не могут все делать идеально. А на перерабатывающем предприятии есть специально обученные работники, которые все проверяют.

Прессованные алюминиевые банки для дальнейшей переработки на складе компании «Тайгер-Сибирь», которая занимается раздельным сбором и переработкой твердых бытовых отходов

Мне кажется, в нашем районе многие по-хорошему увлечены раздельным сбором мусора, потому что когда контейнеры не вывозят несколько дней (бывают иногда накладки, видимо), они переполнятся, приходится запихивать с силой. Но некоторые ведут себя по-другому. Стоит вот эта штука для пластика, а рядом — обычная помойка. Идет мужик, тащит десять пустых пластиковых бутылок и кидает их в обычную. Что ему стоило в соседнюю их выбросить?

По моему мнению, людей, особенно молодых, которые осознанно подходят к этой проблеме, можно достаточно легко научить делать все это, но старое поколение переучивать бесполезно. Многие мои друзья интересуются этой темой. Вы знаете, что тетрапак очень сложно переработать, поэтому нужно собирать эти коробки на переработку отдельно? Одна моя подруга копит их целый месяц, а потом специально отвозит в пункт на «Винзавод». Подумайте, сколько она усилий прилагает для того, чтобы сделать хорошее дело!

Но для начала, чтобы приучить большинство, нужно сделать так, чтобы раздельный сбор мусора был максимально удобен. Я слышала, что эти контейнеры так массово расставляют только в нескольких районах Москвы, а в других местах энтузиастам приходится самостоятельно возить отходы за тридевять земель. Надо сделать так, чтобы каждый мог выйти из дома и сразу выбросить мусор. Запреты и штрафы — это следующий шаг, когда большинство будет согласно это делать. И я считаю, что прежде всего каждый, кто сортирует мусор, должен рассказывать об этом друзьям.

«Особо не хочется напрягаться, когда понимаешь, что все это не имеет смысла»

Я задумалась о том, что мусор надо собирать раздельно, когда в первый раз с ребенком поехала на дачу. Там же логично органические отходы выбрасывать в компост, бумагу сжигать, а стекло и пластик выбрасывать в общий контейнер, на выходе из садово-приусадебного товарищества, мусор из которого, конечно, к сожалению, на переработку не идет. Вот такой раздельный сбор в советском стиле.

Но, конечно, ты неизбежно знаешь, что происходит в мире, знаешь, что батарейки лучше не выбрасывать, пластик нужно перерабатывать… Увы, там, где мы живем, инфраструктуры для этого не было, да и многие говорят, что они видели, как все это сгружают в один контейнер и отвозят на свалку! Особо не хочется напрягаться, когда понимаешь, что все это не имеет смысла. Сама идея нравится, но зачем?

Когда я поехала на зиму в Испанию, я сразу заметила, что на улице стоят не одинарные урны, а уже с разделением: пластик, стекло, бумага… И, конечно, ты все бросаешь туда, куда нужно. Это естественно — когда ты приезжаешь в другую страну, ты принимаешь ее правила и соблюдаешь их. Потом я спросила у хозяйки квартиры, где выбрасывают мусор, она показала. Я прочитала на них: сюда бумагу, сюда стекло, сюда пластик и некий контейнер для всего подряд — и стала сортировать отходы и выбрасывать их соответственно.

Открытые источники

Пешеходная дорожка из плитки, полученной в процессе переработки пластиковых бутылок и песка, в центре Сочи

Кстати, многие российские туристы, которых там пруд пруди, в эту общую кучу все и выбрасывают. Да и некоторые испанцы, которые сами по себе не очень дисциплинированные. Но мне это делать было несложно, и мы с дочками каждый день сортировали мусор и каждое утро по пути в магазин выбрасывали эти пакеты. Я быстро привыкла сортировать на автомате. Единственное, я не знала, скажем, что такое тетрапак — пластик, бумага?.. Но потом более внимательно посмотрела на контейнеры и поняла, что и куда. Вроде бы там был отдельный бак для них. И еще был отдельный контейнер для одежды, но я туда ничего не выбрасывала, по понятным причинам.

В Москве у нас рядом с домом нет специальных контейнеров для раздельного сбора, поэтому регулярно мы мусор не сортируем. Но, например, кучу баночек от детского питания я собрала и отнесла в пункт приема, который расположен в минутах пяти ходьбы от дома.

Одна моя подруга сортирует мусор, отделяет пластик, бумагу и так далее, несмотря на то, что знает о том, что это все может быть бессмысленно. Она говорит, что тут главное — чтобы люди привыкли, а власти потом уже займутся более тщательно проблемой переработки. Я в это верю как-то слабо, но тем не менее она это делает. Причем по правилам: моет пластик, наблюдая недоуменные взгляды коллег — мол, что это ты тут делаешь? Ведь даже люди, которые знают, что пластик надо выкидывать отдельно, не знают, что перед этим его надо мыть, и никто им не рассказывает.

«Нас просто проперло»

Сортировать мусор мы с женой стали сразу, как только начали жить вместе. Мы до этого много обсуждали, как можно сделать мир чище, а тут еще и посмотрели программу по телевизору, в которой рассказывалось о семье, постаравшейся добиться нулевого выброса. У них был свой дом, они покупали только продукты в натуральной упаковке; то, что можно было сжигать, они сжигали; то, что могло пойти на компост, переводили на компост — и так далее.

Мы посмотрели, и нас просто проперло. Мы предпринимали какие-то попытки минимизировать выброс мусора — сначала покупать то, что не нужно выбрасывать. То есть если можно взять большую упаковку, берешь ее, а мусора от нее меньше, чем от маленьких. Но не получилось, ведь это неудобно. Продукт портится, и ты выбрасываешь и его, и упаковку. Вторая стадия — попытки брать продукты на разлив или россыпью. Но терпения надолго не хватило — все эти баночки потом надо мыть, не забывать брать с собой в магазин…

В итоге с переменным успехом какие-то вещи у нас вошли в норму, а другие остались невостребованными. Первое, что получилось, — это утилизация батареек, потому что это несложно. Скидываешь их в одну кучу, и когда набирается гигантская торба, свозишь в ИКЕА или «Ленту» и сдаешь. Потом мы начали сдавать одежду в чарити шоп. Когда хлама немного, сдавали в ИКЕА — там стояли контейнеры для одежды, а если много — то в чарити.

Сергей Старостин

Что касается мусора, то мы предпринимали много попыток начать собирать его раздельно. Чаще всего это было так: ты пытаешься, тебя хватает на месяц — раз в неделю довозишь все это до урны, а в Домодедово, где мы живем, было с этим проблематично. Урн мало, надо было ехать к станции, к тому же они были постоянно завалены, так как вывозили их редко. А вот в последние пару лет у нас в Подмосковье началась какая-то экопрограмма, и в каждом дворе поставили контейнеры для раздельного сбора мусора.

Все, что от тебя требовалось, — завести дома пару мусорных ведер и раскладывать отходы по ним. А поскольку идти никуда не нужно, трудности исчезли. Но я столкнулся с другой проблемой. Пользоваться этими контейнерами мало кто умеет, и туда кидают все вместе, с пищевыми отходами или не развязывая, не сортируя, в целлофановых пакетах. А на них же написано, что если кто-то так выбросит, то этот контейнер поедет в обычную мусорку! И я периодически, бывает, выброшу мусор и заодно пересортирую чужой. На меня смотрят как на дебила, конечно, но кто-то должен это делать.

Единственный минус — эти контейнеры быстро заполняются. Их вывозят раз в неделю, но после выходных они всегда полные, и в понедельник за ними никто не приезжает. Видно, что народ как-то собирается с силами, устраивает генеральную уборку… Вообще многие соседи и знакомые действительно пользуются этими контейнерами по назначению. Поначалу они подходили и читали, что на них написано, потом кто-то начал делать это регулярно, кто-то периодически. Иногда, когда я подхожу выбрасывать мусор, меня спрашивают, что это. Как им пользоваться? Плюс я тренер по фитнесу, и у меня в группе точно человек десять сортируют отходы, причем некоторые начали это делать еще до того, как появились эти контейнеры.

Короче, тема нынче популярная, но я заметил, что тут все зависит от дохода. Если человек зарабатывает неплохо, он может начать сортировать мусор. А люди с низким доходом почему-то не сортируют. Не знаю, как это объяснить.

«В Европе нет мусорной мафии, там это хороший бизнес»

Это было более десяти лет назад, когда я жил в Японии. Я помню только, что японцы сильно заморочены этим, как и тапочками для туалета. Штрафы большие. И забирают мусор там по особому расписанию. Не дай бог не разложил вовремя, будешь долго ждать следующий забор или сам везти раскладывать на точку сбора.

Пластик к пластику, стекло к стеклу, пищевое к пищевому. Если сам пакеты вовремя не выставил, когда по графику приезжают. Это большие помещения для мусора, там контейнеры всякие. Причем у них очень много разных сортов мусора… Очень надо заморачиваться. Не четыре и не шесть, больше. Но я жил в семье, поэтому старался не расстраивать их и делать все заранее, и вообще я был юн, мне было интересно.

Для России тут, на мой взгляд, единственный путь — государственно-частное партнерство. Вот сейчас торговые сети пробуют собирать определенного вида мусор, предлагая скидки на продукцию тех или иных производителей. Можно было бы эти процессы поощрять государственными льготами. Надо строить сеть современных автоматизированных заводов мусоросортировки. Но главная проблема — наша мусорная мафия. Вы же понимаете, что для того, чтобы закрыть даже Кучинский полигон, пришлось вмешаться лично Путину…

Что касается Европы, то там создана инфраструктура, она появилась не вчера. И тем не менее именно немцы и австрийцы создают системы автоматизированной мусоросортировки, которые удорожают первоначальные инвестиции, удлиняют окупаемость, но в целом становятся выгоднее бизнесу, хотя сначала надо потратить больше, чем на мусоросжигательный завод. Плюс в Европе нет мусорной мафии, там это хороший бизнес. Вполне себе честный, а не серый.

А как в Японии у нас точно не получится. Никак. Это не наш путь. Мы тапочки не меняем в туалете. Чтобы это понять, надо быть японистом.