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Мэрилин Монро после смерти сфотографировали голой 

360tv.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Зуд седьмого года"
Актриса Мэрилин Монро скончалась почти 60 лет назад, но СМИ до сих пор не дают ее упокоиться. На этот раз британские таблоиды рассказали, что на свете существуют фотографии мертвой актрисы, где она полностью обнажена.
О снимках сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на сына фотографа Ли Ванера. Именно он сделал посмертные фотографии Мэрилин Монро в морге.
По словам Девика Винера, его отец при помощи взятки в виде скотча охранникам смог проникнуть в морг, где находилось тело актрисы. Три рулона фотографий он отправил американским СМИ, в том числе изображение, на котором видна метка пальца ноги. Но два, где Монро обнажена, оставил себе и спрятал.
Всю жизнь он хранил скандальные фотографии в сейфе, но местонахождение своего тайника так и не раскрыл никому. Ли Винер скончался в 1993 году.
Газета пишет, что, учитывая статус Мэрилин Монро как одной из самых знаковых личностей XX века, а также давнюю интригу, связанную с ее смертью, фотографии, если их найдут, будут продаваться за огромную сумму.
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Вещи , Мэрилин Монро , Daily Mail
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