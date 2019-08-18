Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери

В старинном здании на севере Швейцарии нашли неизвестные ранее иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к сказке "Маленький принц".

Пока непонятно, когда были сделаны эти эскизы, поскольку даты на них не обнаружено. Однако эксперты предполагают, что это были первоначальные иллюстрации к знаменитой во всем мире сказке.

Рисунки хранились в картонной папке в доме бизнесмена и коллекционера Бруно Стефанини, скончавшегося в 2018 году. Предполагается, что он приобрел эскизы Экзюпери 30 лет назад на торгах в Швейцарии и сделал их частью собственной коллекции, в которой более десятков тысяч произведений искусства.

Среди них есть набросков есть изображение удава, который проглотил слона, и Маленького принца с Лисом. Иллюстрации находятся в хорошем состоянии.