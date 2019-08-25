Производители секс-кукол рассказали о новом странном тренде в индустрии

Компания Silicone Sex World, производящая секс-кукол, рассказала о том, какие виды их товаров наиболее популярны среди покупателей. С представителями фирмы побеседовал Daily Star.

По словам производителей, люди чаще всего заказывают не копии знаменитостей, а куклы, похожие на тех, кого они знают. В компании отметили, что наиболее необычным трендом стало возросшее количество заказов на куклы, выглядящие как девушки друзей.

В Sex Doll Official подтвердили, что чаще всего люди заказывают кукол, похожих на обычных людей. Основательница фирмы добавила, что куклу можно изготовить по одной фотографии. Средняя цена такого товара составляет четыре тысячи фунтов стерлингов (324 тысячи рублей).

Ранее анонимный миллионер рассказал интернет-магазину предметов роскоши Hush Hush, что хочет заказать секс-куклу с внешностью бывшей жены.