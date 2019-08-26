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Самые странные покупки миллиардеров 

Рамблер 9 часов назад
За последнее десятилетие число миллиардеров увеличилось вдвое. Свои деньги они тратят на недвижимость, яхты и машины, но среди их покупок можно найти и довольно странные вещи.

Маринованная акула

Американский инвестор Стивен Коэн собирает уникальные вещи. Одной из таких стал аквариум с пятиметровой тигровой акулой. Огромную хищную рыбу выловили еще в 1991 году у берегов Австралии. осле этого художник замариновал ее и превратил в арт-объект. До 2004 года аквариумом владел коллекционер и галерист Чарльз Саатчи, но из-за неправильного введения формальдегида она начала разлагаться, и тогда ее перекупил Коэн. Подобное приобретение оценили в $8-12 миллионов.

Копия Титаника

Кадр из фильма "Титаник"
Австралийский бизнесмен и политик Клайв Палмер заявил, что будет строить точную копию затонувшего Титаника. Несколько раз стройку замораживали из-за трудностей с финансированием, но работы вскоре возобновились. Палмер намерен восстановить корабль в полную величину и обставить его антиквариатом. Бизнесмен заявил, что продумал требования по безопасности и внес эти коррективы в эскиз. Первый круиз Титаника должен состоятся в 2022 году. Судно проплывет от Сингапура в Дубай, а затем в Саутгемптон.

Самая большая и дорогая в мире яхта

wikipedia.org
Яхта Романа Абрамовича считается самой большой и дорогой в мире. Ее строили специально для бизнесмена, а внутри обставляли лучшие дизайнерские студии. Стоимость судна оценивается в $1,2 млрд, а длина составляет 162 метра. Внутри есть концертный зал, 24 "люксовые" каюты, три столовые, кинотеатр, винный погреб и два бассейна. Кроме того, к яхте прилагается подводная лодка, катера и вертолет.
Комментарии1
Вещи , Видео , Стивен Коэн , Чарльз Саатчи , Клайв Палмер , Роман Абрамович
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