Самые странные покупки миллиардеров

За последнее десятилетие число миллиардеров увеличилось вдвое. Свои деньги они тратят на недвижимость, яхты и машины, но среди их покупок можно найти и довольно странные вещи.

Маринованная акула

Американский инвестор Стивен Коэн собирает уникальные вещи. Одной из таких стал аквариум с пятиметровой тигровой акулой. Огромную хищную рыбу выловили еще в 1991 году у берегов Австралии. осле этого художник замариновал ее и превратил в арт-объект. До 2004 года аквариумом владел коллекционер и галерист Чарльз Саатчи , но из-за неправильного введения формальдегида она начала разлагаться, и тогда ее перекупил Коэн. Подобное приобретение оценили в $8-12 миллионов.

Копия Титаника

Кадр из фильма "Титаник"

Австралийский бизнесмен и политик Клайв Палмер заявил, что будет строить точную копию затонувшего Титаника. Несколько раз стройку замораживали из-за трудностей с финансированием, но работы вскоре возобновились. Палмер намерен восстановить корабль в полную величину и обставить его антиквариатом. Бизнесмен заявил, что продумал требования по безопасности и внес эти коррективы в эскиз. Первый круиз Титаника должен состоятся в 2022 году. Судно проплывет от Сингапура в Дубай, а затем в Саутгемптон.

Самая большая и дорогая в мире яхта

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