В Сети продают популярные игрушки из 90-х

В интернет-магазинах можно встретить игрушки Ферби, кассеты с диснеевскими мультиками и настольные игры тридцатилетней давности.

Для всех Плюшкиных мира настало время ликовать: не зря копили в доме старые вещи и отказывались выбрасывать из-за ностальгии по старым временам. Наши куклы барби, игрушки из киндеров, кассеты с мультиками и многое из далеких 90-х теперь стоят целые состояния.

Например, на популярном зарубежном онлайн-магазине можно найти малыша Ферби — популярную игрушку тридцатилетней давности. Несмотря на то, что сейчас маленького робота можно найти в любом детском магазине, первые выпуски — самые ценные. И стоят они до 1000 фунтов стерлингов (80 тысяч рублей). Ну что, не завалялся у вас нигде Ферби в кладовке?

passion.ru

А как насчет настольных игр? «Парк Юрского периода» был необычайно популярен когда-то и незаслуженно забыт, а развлечения вне смартфона и вовсе теперь вызывают немало вопросов у современных детей. В то же время как обычная настолка может стоить до 262 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей). Кстати, как сообщает британское издание The Sun, за менее известную «Это из ямы» люди готовы заплатить все 25 тысяч рублей.

passion.ru

Это не конец! Что насчет атмосферного зимнего фильма «Один дома 2»? У Кевина был ничем не примечательный диктофон, который тем не менее стал популярен и узнаваем среди поклонников киноленты, — поэтому что такое 815 фунтов (почти 66 тысяч рублей) за желанную игрушку детства?

Вишенкой на торте, конечно, являются кассеты. Нынче редкую диснеевскую коллекцию из мультиков «Алладин», «Золушка», «Леди и Бродяга», «Лис и пес», «101 далматинец» и других популярных лент 90-х можно купить за баснословные деньги. Ну что, VHS стоимостью в 14 тысяч фунтов (1 миллион 130 тысяч рублей) кто-нибудь желает?

Текст: Эльмира Мустафаева