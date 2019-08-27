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Археологи нашли европейские монеты XI века в Великом Новгороде 

360tv.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Археологи нашли клад с монетами европейского происхождения второй половины XI века в Великом Новгороде, сообщил «Интерфакс».
Археологи обнаружили клад на раскопе «Дубошин-II» в историческом центре Великого Новгорода. В нем хранились 57 западноевропейских серебряных монет.
Ученые отметили, что ценности в Великом Новгороде обычно прятали в приметных местах, однако клад с европейскими монетами нашли «в чистом поле». В XI веке это место пустовало. В связи с этим они предположили, что монеты не пытались спрятать, а просто забыли.
Отмечается, что на раскопе «Дубошин-II» археологи уже сделали множество уникальных открытий. Они нашли каменный шахматный набор XV века, 800-летний перстень с изображением воина, берестяная грамота XII века и княжеский знак XI века, который мог принадлежать Ярославу Мудрому, сообщил сайт «Мир 24».
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Вещи , Ярослав Мудрый , Интерфакс
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