Археологи нашли европейские монеты XI века в Великом Новгороде

Археологи нашли клад с монетами европейского происхождения второй половины XI века в Великом Новгороде, сообщил «Интерфакс».

Археологи обнаружили клад на раскопе «Дубошин-II» в историческом центре Великого Новгорода. В нем хранились 57 западноевропейских серебряных монет.

Ученые отметили, что ценности в Великом Новгороде обычно прятали в приметных местах, однако клад с европейскими монетами нашли «в чистом поле». В XI веке это место пустовало. В связи с этим они предположили, что монеты не пытались спрятать, а просто забыли.