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К Земле приближаются сразу два крупных астероида 

Рамблер 1 час назад
Сразу два астероида, один из которых имеет в диаметре от от 290 до 650 метров, а второй — от от 120 до 260 метров, летят по направлению к Земле. По сведениям НАСА, первый из них подлетит к нашей планете на расстояние 5,3 миллиона километров. Второй подлетит на такое же расстояние. Сближение произойдет 14 сентября. Астероиды имеют номера 2000QW7 и 2010CO1 соответственно. А в среду 28 августа к Земле на расстояние в 1 млн км приблизился астероид 2019 OU1 диаметром от 71 до 160 м. Все подобные объекты классифицируются астрономами как околоземные объекты ("near-Earth objects" — небесные тела, чья орбита приводит их в какой-то точке близко к Земле). астрофизики мониторят движение почти 20 тысяч подобных околоземных объектов. Потенциально опасных из них — около 2 тыс. объектов.
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