Пять изобретений, которые мы никогда не увидим 

Во все времена существовали великие изобретатели, которые создавали уникальные вещи, призванные сделать нашу жизнь проще и лучше. Однако далеко не все их творения были признаны обществом и запатентованы.
Корреспонденты информационного агентства «Экспресс-Новости» представляют подборку необычных изобретений, которые могли бы совершить прорыв в своей области, но по разным причинам не дошли до широких масс.
Вызыватель дождя
Уникальная машина под названием Cloudbuster была изобретена еще в середине прошлого века ученым Вильгельмом Рейхом. Он хотел избавить территорию штата Мэн от засухи и спасти урожаи черники, которая в то время была в дефиците.
После того как Рейх в тестовом режиме запустил свою машину, на не предвещающем осадки небе сгустились тучи и пошел сильный дождь. Его изобретение вполне хорошо бы справилось с продовольственным кризисом во многих странах и с тушением глобальных по масштабу пожаров. Однако правительство приказало запретить машину для использования, поэтому легендарный «вызыватель дождя» так и не дошел до широких масс.
Бесконечный накопитель
Голландский изобретатель по имени Ромке Ян Бернхард Слоот создал уникальный цифровой код, который позволял существенно сжимать количество информации на компьютерах и других цифровых носителях, освобождая их память. Полномасштабный фильм в идеальном качестве после применения этого цифрового кода мог весить всего 8 килобайт. С одной дискеты объемом в 64 килобайта Слоот мог параллельно воспроизводить сразу 16 фильмов с HD-параметрами. Но в 1999 году за несколько дней для передачи кода инвесторам сам Слоот погибает при странных обстоятельствах, а код больше никто не видел и не смог разгадать.
Мифический карбюратор
В 1970 году изобретатель по имени Том Огла создал карбюратор нового типа, который позволял проехать более 50 км на одном литре топлива. Такой эффект достигался за счет введения бензина в облако пара под высоким давлением, затем вся эта масса попадала в камеру внутреннего сгорания. Естественно, монополистам рынка в лице нефтяных и газовых компаний такое изобретение было явно невыгодно. Тому Огла не позволили лицензировать устройство и пустить его в производство для широких масс.
Лазер для борьбы с раком
В 1934 году легендарный ученый Роял Райф создал машину, лазерный луч которой был способен излечить рак. Было задокументировано 14 случаев чудесного исцеления людей с терминальной стадией болезни под воздействием его изобретения. Однако Райф отказался сотрудничать с представителями Ассоциации медицины и аналитика, а та, в свою очередь, сделала все, чтобы его подход не признали и ни в коем случае не лицензировали.
Бесплатный источник энергии
Знаменитый изобретатель Никола Тесла продемонстрировал своим коллегам систему бесплатной поставки электричества широким слоям населения. По его словам, чтобы обеспечить целый штат бесперебойной энергией, было достаточно всего одной вышки. После презентации его разработки таинственным образом исчезли, а финансирование проекта приостановили.