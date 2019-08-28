Пять изобретений, которые мы никогда не увидим

Во все времена существовали великие изобретатели, которые создавали уникальные вещи, призванные сделать нашу жизнь проще и лучше. Однако далеко не все их творения были признаны обществом и запатентованы.

Корреспонденты информационного агентства «Экспресс-Новости» представляют подборку необычных изобретений, которые могли бы совершить прорыв в своей области, но по разным причинам не дошли до широких масс.

Вызыватель дождя

Уникальная машина под названием Cloudbuster была изобретена еще в середине прошлого века ученым Вильгельмом Рейхом. Он хотел избавить территорию штата Мэн от засухи и спасти урожаи черники, которая в то время была в дефиците.

После того как Рейх в тестовом режиме запустил свою машину, на не предвещающем осадки небе сгустились тучи и пошел сильный дождь. Его изобретение вполне хорошо бы справилось с продовольственным кризисом во многих странах и с тушением глобальных по масштабу пожаров. Однако правительство приказало запретить машину для использования, поэтому легендарный «вызыватель дождя» так и не дошел до широких масс.

Бесконечный накопитель

Голландский изобретатель по имени Ромке Ян Бернхард Слоот создал уникальный цифровой код, который позволял существенно сжимать количество информации на компьютерах и других цифровых носителях, освобождая их память. Полномасштабный фильм в идеальном качестве после применения этого цифрового кода мог весить всего 8 килобайт. С одной дискеты объемом в 64 килобайта Слоот мог параллельно воспроизводить сразу 16 фильмов с HD-параметрами. Но в 1999 году за несколько дней для передачи кода инвесторам сам Слоот погибает при странных обстоятельствах, а код больше никто не видел и не смог разгадать.

Мифический карбюратор

В 1970 году изобретатель по имени Том Огла создал карбюратор нового типа, который позволял проехать более 50 км на одном литре топлива. Такой эффект достигался за счет введения бензина в облако пара под высоким давлением, затем вся эта масса попадала в камеру внутреннего сгорания. Естественно, монополистам рынка в лице нефтяных и газовых компаний такое изобретение было явно невыгодно. Тому Огла не позволили лицензировать устройство и пустить его в производство для широких масс.

Лазер для борьбы с раком

В 1934 году легендарный ученый Роял Райф создал машину, лазерный луч которой был способен излечить рак. Было задокументировано 14 случаев чудесного исцеления людей с терминальной стадией болезни под воздействием его изобретения. Однако Райф отказался сотрудничать с представителями Ассоциации медицины и аналитика, а та, в свою очередь, сделала все, чтобы его подход не признали и ни в коем случае не лицензировали.

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