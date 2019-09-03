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В Ярославле нашли клинок с инициалами Николая II 

Собака.ru 6 часов назад
Оружие времен Первой мировой войны нашли в Губернаторском саду Ярославского художественного музея. Рабочие разбирали завалы в заброшенной постройке XIX века. На рукоятке обнаруженного клинка можно увидеть инициалы Николая II — последнего русского императора. Рядом находилось ружье.
Клинок — это, скорее всего, офицерская шашка. Ружье по своему внешнему виду напоминает винтовку Мосина — она была взята на вооружение Русской Императорской Армией в 1891 году.
На место оперативно прибыли криминалисты. Предметы забрали на экспертизу. Она продлится не дольше 15 дней. Затем оружие изучат уже специалисты, которые и смогут установить точную датировку.
— При каких-либо реставрационных работах здесь — около Губернаторского дома — ничего подобного не находили, — отметила Виктория Горшкова, заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея.
До революции в этой постройке были хозяйственные помещения. После — жильцы расположенных напротив домов использовали эти стены в качестве сарая.
Собака.ru
В музее полагают, что владелец оружия был вынужден спрятать его, чтобы скрыть свою принадлежность к военной службе. Так как, вероятно, находка относится к событиям Ярославского восстания.
В июле 1918 года «Союз защиты Родины и Свободы» организовал выступление против большевиков. Кровопролитные бои длились 16 дней. В итоге новые правительственные силы остановили сопротивление. В ходе этого эпизода Гражданской войны уничтоженной оказалась треть города. Десятки тысяч людей остались без крова.
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Вещи , Видео , Николай II
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