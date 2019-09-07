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Шлем Дарта Вейдера выставлен на продажу 

Рамблер 10 часов назад
Шлем Дарта Вейдера выставлен на продажу
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"
Этот известный аксессуар носил актер Дэвид Проуз на съемках фильма "Звездные войны: Эпизод 5. Империя наносит ответный удар", который вышел на экраны в 1980 году.
Шлем злодея выставили на продажу на электронном аукционе iCollector. Торги начнутся 26 сентября, стартовая стоимость лота составит 250 тысяч долларов. Организаторы аукциона рассчитывают, что шлем может уйти с молотка за 450 тысяч долларов.
"Вне всякого сомнения, Дарт Вейдер — величайший злодей в истории кинематографа. Его маска и шлем, вместе похожие на череп, давно обрели культовый статус и признаны символом зла в поп-культуре", — говорится в описании лота.
Кстати, реквизит со съемок "Звездных войн" не впервые попадает на аукцион. Например, в мае этого года на торгах выставлялся костюм Вейдера целиком. Он был создан группой дизайнеров под руководством известного художника по костюмам Джона Молло в 1979 году. Финальная стоимость лота составила 2,7 миллиона долларов.
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Вещи , Дэвид Проуз
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