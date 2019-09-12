Бесполезные изобретения, принесшие доход

Бесполезные изобретения, которые принесли их создателям большие деньги

Не всем дано стать Теслой или Эйнштейном. А изобретать и зарабатывать на этом хочется многим. История знает многих "умников", которые изобрели ерунду и стали богатыми. Хотя их творчество не принесло человечеству никакой пользы. Корреспондент информационного агентства "Экспресс-Новости" расскажет вам о странных изобретениях, которые принесли создателям большие деньги.

Поющая рыба

"Большеротый Билли" — это просто пластмассовая рыба на разделочной доске. Весь ее функционал — поворачивать голову и петь ужасным голосом. Почему эта бестолковая вещь из 90-х завоевала любовь американцев, непонятно. Но за "Билли" выстраивались огромные очереди.

Зубы Билли Боба

В 1994 году появились жуткие вставные зубы, которые стали модным и прикольным аксессуаром в США. Эта дурость принесла своим создателям 22 млн долларов.

Фёрби

Фёрби позиционировали как первую игрушку с искусственным интеллектом. Якобы полезна для обучения. Но обучаться оказалось нечему, игрушка имела скудный лексикон. Но за счет рекламы было продано 40 млн игрушек по всему миру.

Смайлик

Французская The Smiley Company зарегистрировала права на символ «смайлик» в 100 странах мира. И торгует одеждой, конфетами и другими вещами с изображением смайлика. Выручка компании превышает 200 млн долларов в год. Кстати, Россия и США на своей территории права не признали. Смайлик у нас считается общественным достоянием.

Спиннер