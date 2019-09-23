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Лечебная кепка поможет лысеющим мужчинам 

Рамблер 5 часов назад
Лечебная кепка с встроенной функцией электрической стимуляции кожи головы поможет восстановить волосы у лысеющих мужчин. Об этом сообщили специалисты из Университета Висконсина после проведения экпериментов на специально выведенных безволосых лабораторных мышах. У грызунов электростимуляция успешно восстанавила волосяной покров.
Электростимуляция волосяных луковиц в борьбе с облысением применяется давно, однако использование стационарной техники затрудняет проведение процедуры. Другие методы лечение облысения или неэффективны, или дороги.
Предполагаемая чудо-кепка, прототип которой создали в Висконсине, полностью состоит из электропроводящей ткани с трибоэффектом — этот эффект заключается в генерации слабого электрического разряда за счет движений тела самого человека. Толщина ткани — всего 1 мм. У грызунов эффект от электростимуляции заключался в увеличении выработки естественного фактора роста волос — кератиноцита. После этого один из авторов исследования испытал лечебный материал на своем отце, и у того уже через месяц начали расти новые волосы.
Генетически выведенные безволосые мыши признаны удачной моделью мужского облысения. Ученые считают, что лысеющим достаточно будет носить лечебную кепку в течение нескольких часов каждый день, чтобы отрастить новую шевелюру.
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