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В Англии продается окурок сигары Черчилля 

Вести.Ru + ещё 8 10 часов назад
В Англии продается окурок сигары Черчилля
Фото: Вести.Ru
Окурок сигары Уинстона Черчилля выставили на аукцион. Уточняется, что в 1953 году его подобрала капельдинер лондонского театра "Колизей" Виолетта Кинг, которая провожала политика и его жену на их места, сообщает агентство ТАСС.
Позднее женщина попросила свою племянницу, владелицу компании по производству детских инкубаторов, упаковать "реликвию" в пластик. Кроме того, Кинг написала Черчиллю письмо, в котором просила разрешения показывать всем окурок и рассказывать, кому он принадлежит. Через неделю личный секретарь премьер-министра ответил, что не против этой идеи.
Сейчас недокуренная сигара Черчилля выставлена на торги в аукционном доме Hansons Auctioneers. Стартовая цена — 7300 долларов.
Стоит отметить, что это не первый окурок британского премьера, который выставлен на торги. Сигара, оставленная в 1947 году во французском аэропорте Ле-Бурже, ушла с молотка за 12 тысяч долларов.
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Вещи , Уинстон Черчилль , ИТАР-ТАСС
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