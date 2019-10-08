США назвали самые опасные российские танки

Список открывает советский танк Т-34, который, отмечают американцы, по всем параметрам превзошёл своего предшественника. Передняя часть его корпуса обладала сильным наклоном и толщиной брони 45-47 миллиметров, что снижало эффективность немецких пушек Pak 36. На эффективности танка сказывалось лишь низкое качество производства: на заводах использовались разные типы стали, которая порой была либо мягкой, либо хрупкой.

Также у танка нередко ломались гусеницы, а внутри было очень тесно. Издание также отметило семейство советских средних танков Т-54 и Т-55. В них исправили большинство проблем Т-34, в частности, увеличили толщину брони и заменили 85-миллиметровую пушку. Он был прост в эксплуатации и обслуживании, поэтому его до сих пор используют в странах Ближнего Востока, Азии и во многих африканских странах.

Американцы назвали его «возможно, одним из самых популярных танков в истории». Далее в списке идет Т-90, который был создан для замены Т-64, Т-72 и Т-80. Его назвали Франкенштейном за то, что он собран из модернизированного корпуса Т-72 и башни с пушкой от Т-80. А вот проект перспективного боевого танка Т-95 сочли «возможно, самым смертоносным российским танком». Его разработки легли в основу Т-14 «Армата», который завершает список.