Недокуренную сигару Черчилля выставили на аукцион

На аукцион Hansons выставили сигару, которую бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль недокурил 66 лет назад — в 1953 году.

Табачное изделие обнаружила билетер лондонского театра "Колизеум" Вайолет Кинг. По словам женщины, она видела, как Черчилль бросил окурок на пол, когда провожала его вместе с супругой на места в зале. Позже племянница Кинг помогла билетеру надежно загерметизировать сигару.

По оценкам экспертов, стартовая цена лота составит шесть тысяч фунтов стерлингов (478 тысяч рублей).

Сигары были неотъемлемым атрибутом Черчилля. Почти на всех фотографиях премьер-министр запечатлен с ними.