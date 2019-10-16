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Barbie создала куклу в образе Ляйсан Утяшевой 

Рамблер 4 часа назад
В честь 60-летнего юбилея компания Barbie выпустила более 20 кукол в образах выдающихся женщин со всего мира. Одна из кукол получила внешность спортсменки и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Это первый случай, когда прообразом куклы коллекции Role Models ("Образцы для подражания") выступила россиянка.
Barbie
Помимо Утяшевой вдохновением для коллекции стали теннисистка Наоми Осака, фотограф Чень Мэн, серфингистка Майя Габейра, ученая NASA Элени Антониаду и другие.
Каждая кукла из линейки существует в единственном экземпляре. Мини-копия Ляйсан Утяшевой одета в красное вечернее платье бренда Terekhov Girl.
Ранее "Рамблер" рассказывал о людях, которые стали куклами из-за пластики.
Вещи , Видео , NASA
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