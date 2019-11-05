Разработана магическая перчатка для космонавтов

С помощью «умной перчатки» астронавты могут управлять беспилотниками, находясь на поверхности Марса или Луны. Испытания нового устройства прошли в Арктике на острове Девон.

«Умная перчатка» была разработана учеными из Института SETI и НАСА . Она позволяет управлять роботами (например, летающими беспилотниками) «одной левой» — с помощью жестов. Перчатку планируют использовать во время миссий на Марс и Луну.

Использовать кнопочные пульты дистанционного управления, будучи облаченным в скафандр, непросто. Из-за высокого внутреннего давления шевелить пальцами сложно, а тем более быстро и точно нажимать нужные кнопки. Регулировка давления в перчатке не дала нужного результата, поэтому ученые пошли совершенно другим путем и создали настоящую магическую перчатку.

«Умная перчатка» позволяет управлять техникой при помощи жестов. В основу разработки легла идея норвежского стартапа Ntention, который ранее спроектировал подобную перчатку, но для работы на Земле. Института SETI и НАСА адаптировали технологию для работы при низких температурах и в условиях безвоздушного пространства или низкого давления. Также была учтена скованность движений человека в скафандре.

«Когда я впервые увидел умную перчатку Ntention в действии, я сразу вспомнил третий закон Артура Кларка: любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии, — говорит специалист по планетам из Института SETI и Института Марса доктор Паскаль Ли. — Герметичный скафандр неудобен, и движения рук и пальцев встречают существенное сопротивление. В перчатке Astronaut Smart Glove степень чувствительности движений кисти регулируется и может быть установлена на высоком уровне. Это означает, что технология может быть адаптирована к жесткому скафандру».

Перчатка оснащена датчиками, которые фиксируют даже едва заметные движения кисти, и микроконтроллером для считывания выходных сигналов датчиков. Затем информация передается управляемому устройству при помощи радиосигнала.