Разработана магическая перчатка для космонавтов 

С помощью «умной перчатки» астронавты могут управлять беспилотниками, находясь на поверхности Марса или Луны. Испытания нового устройства прошли в Арктике на острове Девон.
«Умная перчатка» была разработана учеными из Института SETI и НАСА. Она позволяет управлять роботами (например, летающими беспилотниками) «одной левой» — с помощью жестов. Перчатку планируют использовать во время миссий на Марс и Луну.
Использовать кнопочные пульты дистанционного управления, будучи облаченным в скафандр, непросто. Из-за высокого внутреннего давления шевелить пальцами сложно, а тем более быстро и точно нажимать нужные кнопки. Регулировка давления в перчатке не дала нужного результата, поэтому ученые пошли совершенно другим путем и создали настоящую магическую перчатку.
«Умная перчатка» позволяет управлять техникой при помощи жестов. В основу разработки легла идея норвежского стартапа Ntention, который ранее спроектировал подобную перчатку, но для работы на Земле. Института SETI и НАСА адаптировали технологию для работы при низких температурах и в условиях безвоздушного пространства или низкого давления. Также была учтена скованность движений человека в скафандре.
«Когда я впервые увидел умную перчатку Ntention в действии, я сразу вспомнил третий закон Артура Кларка: любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии, — говорит специалист по планетам из Института SETI и Института Марса доктор Паскаль Ли. — Герметичный скафандр неудобен, и движения рук и пальцев встречают существенное сопротивление. В перчатке Astronaut Smart Glove степень чувствительности движений кисти регулируется и может быть установлена на высоком уровне. Это означает, что технология может быть адаптирована к жесткому скафандру».
Перчатка оснащена датчиками, которые фиксируют даже едва заметные движения кисти, и микроконтроллером для считывания выходных сигналов датчиков. Затем информация передается управляемому устройству при помощи радиосигнала.
«Астронавты на Луне или Марсе не смогут обходиться без помощи дронов, — рассуждает доктор Ли. — Например, забрать образец, который находится вне досягаемости человека, или который не должен быть испачкан, помощь в поисково-спасательных операциях, съемки с высоты, составление подробных карт местности и разведка».