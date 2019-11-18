Зачем забрасывают ботинки на провода

Городские жители, имеющие привычку смотреть не только себе под ноги, но и на небо, наверняка замечали, как на проводах висят ботинки или кроссовки. Кто их туда забрасывает и зачем, выяснил "Рамблер".

Висящую на проводах обувь, можно заметить и в России, и в Европе, и в США. Версий существует масса, и вот самые популярные из них.

Традиция забрасывать обувь на провода появилась у американских военных, которые делали это в честь окончания военной службы. Также есть версия, что это дело рук выпускников вузов, празднующих таким образом окончание учебы. По другой версии, это своего рода посвящение в студенты, когда второкурсники отбирают у первокурсников кроссовки и закидывают их на провода.

В западных странах чаще всего такие "украшения" на проводах можно встретить в опасных районах, есть даже мнение, что так отмечают место, где был убит человек или же продают вещества, меняющие сознание.

В нашей стране это, скорее всего, один из способов самовыражения молодежи: кто-то с этой целью использует граффити, а кто-то шуфити (слово образовано по аналогии, но первый слог от слова shoe — башмак).

Кстати, еще одна версия, что это дело рук электриков, которые таким образом предотвращают соприкосновения проводов, например, во время сильного ветра.