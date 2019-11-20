Что нельзя фотографировать, чтобы не навлечь беду

С появлением смартфонов со встроенной камерой съемка плотно вошла в нашу жизнь. Мы фотографируем каждый шаг, забывая, что есть вещи, которым не стоит попадать в объектив камеры.

Ведь с фотографиями не просто так связано огромное количество суеверий и обрядов. Простая карточка с изображением человека может стать мощным оружием в руках людей, владеющих магией. Поэтому не стоит так легкомысленно относиться к процессу съемки. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» расскажут о том, какие вещи не нужно фотографировать и что может случиться, если они попадут в кадр.

Не важно, о каких часах идет речь: работающих или поломанных. Нельзя строить композицию так, чтобы человек был рядом с этим предметом. Эзотерики считают, что фото с часами символизирует скорую смерть.

Черная кошка

Это животное было любимым у колдунов и ведьм во все времена, считается, что черная кошка может притягивать магию. Речь также идет не только о случайном животном, попавшем в кадр. Но и о домашнем питомце. Считается, что кошка, изображенная на фото, может стать своего рода вратами для злых сущностей, которые приведут к ссорам и скандалам в семье.

Зеркало

Сейчас съемка своего отражения вошла в моду. Но забава такого рода может принести много негативных последствий. Вы, конечно же, слышали гипотезу о том, что зеркало — это некий портал между миром живых и мертвых. Фотографируя свое отражение со вспышкой, вы можете повредить барьер, отделяющий наш мир от потустороннего. Самой маленькой ценой за селфи такого рода будут ночные кошмары, но если увлекаться фотографией своего отражения, могут начаться проблемы со здоровьем.

Ветхие и заброшенные здания

Также сейчас модно устраивать фотосессии на фоне заброшенных домов, но фотографы и модели забывают, что чаще всего подобные сооружения несут негативную энергетику. После того, как кадр будет напечатан, вся негативная энергетика строения может перейти на человека, который сфотографировался на фоне.

Кроме всего описанного, эзотерики предупреждают, что со снимками нужно обращаться крайне аккуратно. Если не хотите, чтобы вас сглазили или приворожили, никогда не давайте свою фотографии малознакомым людям. Также нельзя вырезать себя или другого человека со снимка, и уж тем более выкалывать глаза в порыве гнева — это все может привести к ухудшению здоровья или даже скорой смерти. Съемку лучше всего проводить в хорошем расположении духа, независимо от того, фотограф вы или модель.