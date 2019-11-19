Какие вещи продавать в интернете, чтобы заработать

В доме каждого человека порой годами копятся вещи, которыми он давно не пользуется, но которые жалко выбросить. Однако немногие из них знают о том, что такой родной, но бесполезный хлам может стать настоящим сокровищем для других людей. Сокровищем, за которое могут неплохо заплатить, если продавать его в интернете. "Рамблер" выяснил, какие вещи пользуются в Сети наибольшим спросом.

Кухонные принадлежности

Это может быть и старомодная посуда времен СССР, и техника, которой вы пользовались от силы несколько раз, и даже запчасти для нее. Для одних готовка — это рутина, для других — любимейшее хобби. И вторые нередко готовы заплатить за новую "игрушку" хорошие деньги, если она сохранилась в приемлемом состоянии.

Красота

Несмотря на то, что за последние несколько лет появилось огромное количество мастеров по маникюру и наращиванию ресниц, этот бизнес по-прежнему не сдает своих позиций. Все больше девушек начинают заниматься им на дому и поначалу нередко закупаются расходными материалами в интернете. Среди них: лаки, аппликации, средства для наращивания, кремы и гели. Помимо этого большой популярностью пользуется корейская косметика. Поэтому, если вдруг окажетесь в Азии, стоит закупиться масками местного производства не только для себя и друзей, но и для потенциальных покупателей.

Товары для садоводства

Продав участок, не спешите выбрасывать все грабли, лопаты, семена и саженцы, накопленные за долгие годы. Выставив все это на продажу в начале дачного сезона, вы удивитесь, как быстро садоводы раскупят все, что вам отныне не нужно.