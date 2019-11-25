Вещи, которые отпугивают удачу

Вещи, которые находятся вокруг нас, имеют свою энергетику. Одни предметы отталкивают удачу, а другие наоборот, как магнит, притягивают ее. Люди, которые специализируется в сфере биоэнергетики, рассказали о том, какие именно вещи отталкивают удачу. Они рекомендуют немедленно избавиться от них, и тогда к вам вернется удача и везение.

Сломанные вещи, которые символизируют удачу, везение и богатство

У каждого человека есть талисманы, амулеты и другие вещи, которые символизируют удачу, притягивают ее. И эти символы всегда должны быть в идеальном состоянии. Но если они повреждены, сломаны, то их следует выбросить, ведь они будут отталкивать вашу удачу.

Искусственные букеты, засушенные цветы

Засушенные букеты так же, как искусственные цветы, имеют очень плохую энергетику. Вместо того, чтобы привлекать удачу, они ее отталкивают, а взамен привлекают только различные проблемы, беды. Ваша полоса невезения будет продолжаться до тех пор, пока вы не выбросите из дома искусственные и засушенные цветы

Продукты питания, которые не пригодны для употребления

Испорченная, засохшая пища, которая не пригодна для употребления, также может отпугивать вашу удачу. Это могут быть гнилые овощи, фрукты, залежалая крупа, испорченные консервы и другие продукты питания. Чтобы ваша удача повернулась к вам, выбрасывайте такие продукты, и в вашей жизни не будет никаких проблем и неудач.