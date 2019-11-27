Как в СССР появилась туалетная бумага

В СССР туалетной бумаги не было до 1968 года. Ее начали производить с помощью импортных машин из Англии. "Рамблер" рассказывает, как в Советском союзе появилась туалетная бумага.

Считается, что туалетная бумага как средство гигиены появилась в 589 году в Китае. В 1980 году в США начали продавать рулонные средства для гигиены. Уже тогда она была похожа на то, что мы используем сейчас.

Никто точно не знает, почему в СССР туалетная бумага появилась так поздно. Многие историки предполагают, что это произошло потому, что такие мелкие проблемы граждан никого не волновали. Первую туалетную бумагу выпустили 3 ноября 1969 года.

Интересно, что изначально новый продукт не особо заинтересовал советских граждан, которые привыкли использовать прочитанные газеты в целях гигиены. Тогда в СССР началась масштабная рекламная кампания: ее показывали в кинотеатрах, печатали в газетах и даже выпускали инструкции по применению. Сейчас это звучит странно и дико, но этот предмет действительно был новым и непонятным для людей того времени.

Кадр из фильма

Реклама подействовала и бумага стала пользоваться высоким спросом. Тогда же товар попал в список дефицитных: за ней выстраивались очереди, люди покупали по 10-20 рулонов за раз. Товар нанизывали на веревочку и несли домой.