Почему советские авто были популярны за границей

Почему советские автомобили были так популярны за границей

Многие советские граждане были не в восторге от отечественного автопрома, но особого выбора у них не было. Скромные зарплаты и отсутствие возможности покупать товары за границей вынуждали мириться со всеми недостатками «Москвичей», «Жигулей» и «Запорожцев». При этом отечественные автомобили довольно неплохо продавались практически во всем мире.

Какие страны покупали советские автомобили

Согласно статистике «Внешней торговли СССР», в 60—70 годах Союз продавал автомобили в Афганистан, Ирак, Вьетнам, на дружественную Кубу, в Европу и даже Африку. В 1959-ом Хрущев поставил целью выйти на американский рынок. В том же году на выставке в Нью-Йорке были представлены «Волга», ЗИЛ и «Чайка».

Но как бы генсек не мечтал покорить рынок главного идеологического врага СССР, ничего не вышло. Штаты упорно не желали заключать контракты на поставки советского легкового транспорта. Зато их заключали африканские, азиатские и некоторые европейские страны.

В 1965—1968 годах Москвич-408 стал в Финляндии самым продаваемым автомобилем. В 1966-ом в Ираке и Египте было продано порядка 2,5 тысяч советских авто. В конце 60-х сильно ухудшились внешнеполитические отношения Союза с Китаем, поэтому поставки в эту страну прекратились. Вместо этого СССР переключил свое внимание на Европу.

В 1964-ом широкую известность приобрело предприятие «Scaldia-Volga», которое было основано совместно с бельгийцами. На нем отечественные «Москвичи» и «Волги» предварительно дорабатывались, прежде чем уехать к требовательному европейскому покупателю.

В итоге всей этой бурной деятельности по покорению мирового рынка уже в 1970-ом Союз продал за рубеж 85 000 легковушек. Покупателями стали 50 стран мира.

Цены на самые продаваемые модели

Советские «Лады» пользовались за границей (особенно в странах соцлагеря) повышенным спросом. В лучшие годы в Италию, Финляндию, ФРГ, даже Канаду и Австралию уходило до 100 000 этих автомобилей. В 1971-ом Лада-«копейка» продавалась в ФРГ по цене 6 500 марок. Аналогичная модель FIAT стоила на 330 марок дороже.

Через 5 лет «копейка» подорожала всего на 700 марок. FIAT стоил уже 9 500 марок. При таком соотношении цен не удивительно, что советские легковые авто неплохо продавались в ФРГ и других странах. Во Франции, например, в 1986-ом было реализовано порядка 20 000 единиц продукции тольяттинского автозавода. «Лада» продавалась лучше Volvo, Nissan и других популярных марок.

Неплохим спросом пользовались и советские «Запорожцы». ЗАЗ-965Э в Бельгии стоил чуть меньше 44 000 франков, что по курсу 1969 года равнялось $880. Для сравнения: покупка BMW 2002 обходилась в $4 200.

Низкие цены на отечественные автомобили обуславливались двумя факторами. С одной стороны, даже после существенных улучшений на Scaldia-Volga они едва ли могли конкурировать с западными аналогами. С другой, Советскому Союзу было важно занять свою нишу на мировом рынке, который и так был наполнен высококачественной продукцией известных западных производителей.