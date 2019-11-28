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Вещи

Что хранится в «чёрном ящике» самолета 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, что же такое «чёрный ящик», который так старательно ищут спасатели, когда происходят авиакатастрофы. На самом деле это вовсе не ящик и совсем не чёрного цвета. Бортовые самописцы фиксируют, что происходит на борту. Они бывают двух видов: речевые, записывающие общение пилотов и диспетчеров, и параметрические, которые записывают параметры работы приборов. По записям можно сделать выводы о причинах катастрофы. Другие факты о «чёрных ящиках» раскрывает ролик.
Ранее «Рамблер» сообщил, что российские археологи нашли клад древних монет. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Вещи , Видео
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