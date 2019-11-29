Стало ясно, какие подарки готовят россияне на Новый год

Выяснилось, какие подарки уже готовят россияне к наступающему Новому году. Об этом говорят результаты масштабного опроса Mail.ru Group и ResearchMe.

"Большинство пользователей дарят подарки на Новый год, хотя 5% Рунета отказывается от такой идеи. Самая высокая доля участников опроса, которые не покупают подарки к этому дню, на Дальнем Востоке (9%) и Северном Кавказе (10%). Из тех, кто готовится к празднику, 38% уже спланировали идеи подарков, а 57% респондентов пока этим даже не занимались", — говорится в исследовании.

Причем около 27% россиян собираются подарить своим любимым ювелирным изделия. 23% респондентов купят в подарок аксессуары, парфюмерию и косметику.

Родителям 29% планируют дарить сувениры, а 27% выбирает парфюмерию. Еще 23% россиян купят для родителей бытовую технику.

Для детей большинство россиян покупают электронику и гаджеты, а для остальных родственников уникальным подарком оказались сувениры.